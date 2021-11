L’accès inéquitable aux outils de lutte contre le COVID-19 : portrait de la situation dans 503 établissements d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale

Introduction

L’accès inéquitable aux outils de lutte contre le COVID-19, comme les tests de dépistage, les traitements (y compris l’oxygène médical), les vaccins et les équipements de protection individuelle (EPI), entrave gravement la riposte à la pandémie dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette iniquité crée une pandémie à deux vitesses. Tandis que les pays riches, où le taux de vaccination est élevé, reprennent dans une grande mesure une vie normale, les pays à revenu faible ou intermédiaire continuent d’être confrontés à des taux de mortalité élevés et à des confinements, en raison de la pénurie de tests, de traitements et de vaccins essentiels. Cette situation est non seulement inacceptable moralement, mais elle crée en outre les conditions idéales pour qu’émergent de nouveaux variants, ce qui met en péril les progrès mondiaux et aura pour effet de prolonger indéfiniment la pandémie.

Pour mettre fin au COVID-19, nous devons garantir partout un accès équitable aux outils de lutte contre la pandémie. Par l’intermédiaire du dispositif de riposte au COVID-19 du Fonds mondial (C19RM), nous avons à ce jour investi plus de 4 milliards de dollars US pour aider les pays à lutter contre le COVID-19, adapter leurs programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et renforcer leur système de santé et leur riposte communautaire.

Des contrôles ponctuels des programmes ont été réalisés de mai à septembre 2021 dans 503 établissements répartis dans 33 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale afin de fournir un instantané de l’accès des pays aux outils de diagnostic, aux traitements (notamment à l’oxygène médical et à la dexaméthasone) et aux EPI. Ces contrôles ponctuels, réalisés au niveau des établissements, évaluent la continuité des services dans les établissements de santé. Parmi les établissements contrôlés figuraient des sites communautaires et des établissements de soins de santé secondaires et tertiaires en zones urbaines et rurales, aussi bien publics que privés. L’échantillonnage des contrôles ponctuels était ciblé (au moins 15 sites par pays), sans intention de représentativité à l’échelle nationale.