Journée mondiale du réfugié : l’Ambassadeur de bonne volonté du HCR Ben Stiller appelle à l’égalité de traitement envers tous les réfugiés - partout dans le monde, à tout moment

Ben Stiller : « Protéger les personnes contraintes de fuir est une responsabilité collective de la communauté internationale. Nous devons nous rappeler que cela peut arriver à n’importe qui, n’importe où. »

GENÈVE - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale 2022 du réfugié, Ben Stiller, Ambassadeur de bonne volonté du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lance un appel à la compassion et au soutien envers tous les réfugiés à travers le monde et envers toutes les personnes qui sont contraintes de fuir.

Lors d’une visite en Pologne et en Ukraine cette semaine, où Ben Stiller a rencontré des personnes qui ont récemment été contraintes de fuir leur foyer, l’acteur, réalisateur et Ambassadeur de bonne volonté du HCR, a lancé un appel urgent en faveur d’un soutien et d’un financement de la part de la communauté internationale, non seulement pour les personnes touchées par la crise ukrainienne, mais aussi pour chacune des 100 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir à travers le monde.

Dans une déclaration faite à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié aujourd’hui, Ben Stiller a déclaré :

« Je suis ici pour rencontrer des personnes contraintes de fuir leur foyer en raison de la guerre en Ukraine.

Les gens m’ont raconté comment la guerre a bouleversé leur vie, et m’ont expliqué qu’ils avaient tout perdu et qu’ils étaient très inquiets pour leur avenir.

Au fil des ans, j’ai eu la chance de rencontrer des réfugiés et des demandeurs d’asile du monde entier - de Syrie, d’Amérique centrale, d’Afghanistan, d’Irak et maintenant d’Ukraine.

Dans de nombreuses régions du monde, la guerre et la violence détruisent la vie des gens et laissent des traumatismes durables. Où que ce soit et quel que soit le moment où cela se produit, personne ne choisit de fuir son foyer.

La quête de sécurité est un droit qui doit être respecté pour tout un chacun.

La protection des personnes contraintes de fuir est une responsabilité collective de la communauté internationale. Nous devons nous rappeler que cela peut arriver à n’importe qui, n’importe où. »

Depuis le samedi 18 juin, Ben Stiller visite la Pologne et l’Ukraine et rencontre des personnes et des familles déracinées par la guerre. À Rzeszow, en Pologne, il a rencontré Marina, qui a fui Kharkiv, en Ukraine, avec ses trois enfants il y a deux mois et vit désormais avec sa sœur où elle travaille dans un salon de manucure. Peu après que Marina et ses enfants ont fui l’Ukraine, son père a été tué à Kharkiv après qu’une bombe soit tombée sur l’immeuble d’habitation de ses parents. La mère de Marina vit maintenant à Rzeszow avec elle et sa sœur. La famille souhaite rentrer en Ukraine, mais leur quartier a été dévasté par la guerre. Pour l’instant, elles prévoient de rester en Pologne où elles reçoivent un soutien continu du HCR.

La guerre en Ukraine est à l’origine de la crise de déplacement forcé la plus rapide et l’une des plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale. Des familles ont été déchirées et le traumatisme de la guerre aura un impact durable sur un grand nombre de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer, et notamment les femmes et les enfants, qui représentent environ 90 % des personnes contraintes de fuir.

Le HCR est sur le terrain en Ukraine et dans les pays voisins, travaillant avec ses partenaires pour fournir des abris et des articles d’urgence, notamment des couvertures, des matelas et des vêtements. Il a également lancé un programme d’assistance en espèces pour aider les familles à faire face à leurs besoins les plus urgents dans la dignité. Le HCR et ses partenaires se mobilisent pour aider et protéger les réfugiés les plus vulnérables, notamment en proposant une assistance adaptée aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins spécifiques.

