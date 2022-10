Journée mondiale de l’alimentation : Caritas Internationalis exhorte à lutter contre « l’injustice alimentaire » en soutenant l’agriculture à petite échelle

La seule façon de lutter contre la grave crise alimentaire actuelle est de s’attaquer à « l’injustice alimentaire » découlant d’un manque d’intérêt pour les plus pauvres et les plus vulnérables et d’un manque de soin pour notre maison commune. Le 16 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation 2022, Caritas Internationalis appelle les gouvernements nationaux, les institutions internationales et la communauté mondiale à soutenir l’agriculture locale et à petite échelle en tant que solution à long terme et durable contre l’insécurité alimentaire.

La production alimentaire mondiale est affectée principalement par trois facteurs : l’urgence climatique, l’impact de la COVID-19 et les conflits. « Cette Journée mondiale de l’alimentation 2022 est marquée par la guerre en Ukraine, qui a contribué à bouleverser les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie. La flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants exposera encore davantage des millions de personnes au risque de la faim », déclare Aloysius John, secrétaire général de Caritas Internationalis.

Outre les zones sensibles de la faim que sont l’Afghanistan, la Syrie et le Yémen, les régions du Sahel et de la Corne de l’Afrique sont parmi les plus touchées : 21 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie souffrent de niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition. Cette situation est également la résultante de la dépendance à l’égard des aliments importés et de l’agriculture industrielle utilisant des intrants chimiques, ainsi que de l’implication trop limitée des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

« Il est paradoxal que, dans notre monde opulent et mondialisé, quatre personnes sur dix ne puissent pas se permettre une alimentation saine. La grave crise alimentaire actuelle ne peut être résolue uniquement par l’agriculture industrielle. Nous devons nous éloigner de l’idée d’efficacité et de maximisation des profits qui gouverne le système alimentaire et nous concentrer sur le maintien des systèmes alimentaires locaux qui, grâce à des semences diversifiées, ont la capacité d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle », affirme M. John.

Dans le monde entier, les organisations Caritas mettent en œuvre des programmes visant à renforcer la résilience des communautés, à adopter des innovations locales fondées sur les connaissances indigènes et à soutenir les petits agriculteurs. En Inde et au Niger, par exemple, les communautés locales travaillant avec Caritas maximisent l’utilisation des ressources disponibles localement, comme les engrais agricoles et les pesticides botaniques, afin d’améliorer la qualité nutritive du sol et d’ainsi contribuer à l’atténuation du changement climatique. Ces programmes comprennent des techniques et des systèmes agricoles basés sur l’agroécologie, qui intègre les besoins de la production agricole au principe de la préservation de l’environnement.

Caritas Internationalis appelle la communauté internationale et les décideurs à déployer davantage d’efforts pour soutenir de nouvelles formes d’agriculture à petite échelle, créer des coopératives alimentaires sociales et permettre aux petits agriculteurs de cultiver leurs terres. Cela implique un changement de paradigme dans les projets de développement agricole, en mettant l’accent sur la gestion des bassins versants et l’accès à des matériaux agricoles durables.

Les États et la communauté mondiale devraient également éviter de se concentrer sur la sécurité alimentaire à court terme et privilégier plutôt les innovations à long terme qui permettent de construire des systèmes alimentaires locaux durables ancrés dans les réalités locales, inclusifs et résilients aux divers chocs que le monde traverse.

« Si nous ne prenons pas des mesures maintenant, un pourcentage croissant de la population mondiale est destiné à souffrir de la faim. L’injustice alimentaire doit être traitée immédiatement au plus haut niveau. La production alimentaire doit être dénuée de tout intérêt politique et personnel et être considérée comme un bien commun de l’humanité », conclut M. John.

Caritas Internationalis promeut des programmes de développement humain intégral dans le monde entier pour prendre soin de notre maison commune et des plus vulnérables. Ce mercredi 19 octobre, dans le cadre de la campagne mondiale « Ensemble nous », de 11h00 à 17h30, heure de Rome, Caritas Internationalis organisera un marathon de webinaires pour mettre en lumière 15 initiatives dans le monde entier provenant des 7 régions de la Confédération : Caritas Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et Océanie. La campagne vise à rassembler les communautés pour qu’elles entreprennent des actions et des initiatives, en particulier à la base, pour combattre la pauvreté, promouvoir la dignité humaine et protéger l’environnement. Pour en savoir plus : https://www.caritas.org/?page_id=130027&lang=fr