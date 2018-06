Journée mondiale des réfugiés 2018 : chaque minute, chaque jour, près de 31 personnes se retrouvent contraintes au déplacement

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Johannes Hahn, commissaire en charge de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement, Neven Mimica, commissaire à la coopération internationale et au développement, Dimitris Avramopoulos, commissaire aux affaires intérieures et à la migration, Christos Stylianides, commissaire à l’aide humanitaire et la gestion des crises, Vera Jourová, commissaire à la justice, aux consommateurs et à l’égalité entre les femmes et les hommes, ont publié la déclaration suivante :

« Chaque minute, chaque jour, près de 31 personnes se retrouvent contraintes au déplacement. Aujourd’hui, plus de 68,5 millions de personnes ont déjà été contraintes de fuir de chez elles en raison des conflits, violences, persécutions, catastrophes naturelles ou des suites des conséquences bien réelles du changement climatique. 25,4 millions d’entre elles sont des réfugiés.

Plus de 67 ans après la publication de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951), les principes internationaux de cette dernière demeurent toujours autant, si pas plus, valides qu’au premier jour. Ces principes sont inscrits dans l’acquis communautaire de l’UE concernant l’asile, et l’UE demeure engagée à poursuivre ses efforts pour défendre les personnes ayant besoin d’aide.

En tant qu’acteur de premier plan sur la scène mondiale, nous œuvrons à la résolution des principales crises dans le monde par la voie diplomatique. En notre qualité de premier bailleur de fonds humanitaires au monde, nous apportons une aide humanitaire et un soutien aux réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe. Nous avons fait preuve d’un soutien sans précédent lors de la crise migratoire de 2015 et 2016, en accueillant des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre et les persécutions, et nous continuons de fournir une protection aux personnes qui en ont besoin : rien qu’en 2017, les États membres de l’UE ont octroyé une protection à plus de 538 000 personnes.

Notre soutien s’adresse aussi aux populations contraintes au déplacement par des conflits de longue durée, comme c’est le cas en Afghanistan, en Colombie, ou encore dans la Corne de l’Afrique. Mais nous réagissons aussi lors de crises urgentes, comme la crise des Rohingyas. Notre soutien a déjà constitué une bouée de sauvetage pour des millions de réfugiés syriens et leurs communautés d’accueil, aussi bien à l’intérieur du pays que dans le reste de la région.

Dans cette entreprise, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires aux quatre coins du globe, convaincus que seule une réponse mondiale pourra être à la hauteur du défi qui nous attend. Dans cette perspective, nous renforçons chaque jour nos liens avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en apportant une réponse à la détresse des réfugiés dans le monde et en mettant au point des solutions innovantes. C’est ainsi, par exemple, qu’en novembre 2017, nous avons ensemble mis au point un Mécanisme de transit d’urgence pour faciliter l’évacuation des personnes nécessitant une protection internationale depuis la Lybie jusqu’en Europe, où elles ont été réinstallées ; jusqu’ici, nous avons déjà aidé plus de 1600 personnes par ce biais. Ces mêmes principes de solidarité, responsabilité partagée, multilatéralisme et engagement nous guiderons plus tard cette année pour l’adoption du Pacte mondial de l’ONU sur les réfugiés.

Mais des défis demeurent. Nous devons poursuivre notre collaboration avec nos États membres pour mettre en place des voies d’accès plus légales et sécurisées et fermer à terme les routes migratoires dangereuses et irrégulières. Au cours des deux prochaines années, les États membres se sont engagés à réinstaller plus de 50 000 personnes parmi les plus vulnérables et à leur trouver un nouveau domicile dans l’UE. Nous devons également parvenir, sans délai, à un accord sur la réforme du régime d’asile européen commun, qui se fonde sur les principes de responsabilité et de solidarité. Et enfin, nous devons œuvrer pour une meilleure intégration des bénéficiaires de notre protection au sein de l’Union européenne, et tout particulièrement en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

À une époque où l’on voit émerger une rhétorique d’opposition de plus en plus assumée contre les personnes vulnérables fuyant les guerres et les persécutions, l’UE demeure fermement engagée à poursuivre ses efforts pour protéger les plus démunis et apporter stabilité là où les conflits sévissent. »

