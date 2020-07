Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains 2020

António Vitorino

Directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations

Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains

30 juillet 2020

Cette année marque le vingtième anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole historique visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Nous sommes à mi-chemin d’une année très difficile, et les défis que pose la pandémie mondiale actuelle ont eu des incidences importantes sur la vulnérabilité des personnes à la traite et à l’exploitation.

L’OIM met en œuvre des interventions de lutte contre la traite en accord avec les principes des droits de l’homme depuis plus de vingt ans, bien avant que le Protocole de Palerme ne nous fournisse les paramètres clairement définis que nous connaissons aujourd’hui. Aussi, nos interventions ont évolué au fil du temps, face à l’émergence de nouvelles formes de traite.

Nous avons appris, tout comme les gouvernements, qu'il est impératif de s'associer avec le secteur privé, les syndicats, les auditeurs de la chaîne d'approvisionnement et les agences de recrutement pour mettre en place des pratiques visant à réduire les risques de traite et d'exploitation.

Alors que nous entamons une nouvelle décennie, le monde est maintenant confronté à peut-être notre plus grand défi pour lutter contre la traite - celui d'une pandémie, qui a en outre entraîné de sévères restrictions à la mobilité, un impact sur les moyens de subsistance et un accès limité aux personnes vulnérables. La COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur la sécurité des ménages et sur la santé de milliards de personnes dans le monde entier, ce qui, inévitablement, a eu pour effet d’accroître la vulnérabilité et le risque d’exploitation auxquels sont exposés, notamment, les demandeurs d’emploi qui entreprennent des voyages périlleux, les familles qui dépendent du travail des enfants pour leur survie, ou encore les jeunes filles données en mariage dans une tentative désespérée d’alléger les difficultés économiques.

Aujourd’hui, comme elle l’a toujours fait, la communauté de lutte contre la traite doit évoluer et s’adapter à cette nouvelle crise, en trouvant des moyens novateurs d’identifier les tendances, de repérer les vulnérabilités, d’aider les États tout en promouvant les droits de l’homme et la prévention des violences, et de rechercher des voies sûres et viables pour ceux qui continueront de migrer.

Allons ensemble dans cette direction, car unis nous sommes plus forts!