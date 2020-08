Journée mondiale de l’aide humanitaire 2020 : Un hommage aux travailleurs humanitaires en première ligne

Face à la pandémie mondiale, à des besoins sans précédent et à une insécurité grandissante, les travailleurs humanitaires et les personnels de santé restent mobilisés pour apporter leur aide aux personnes les plus vulnérables.

L’année dernière a été la plus violente jamais enregistrée contre les humanitaires, avec 483 personnes attaquées, 125 morts, 234 blessés et 124 enlèvements. L’ONU condamne toutes les attaques contre les humanitaires.

OCHA et ses partenaires présentent les histoires inspirantes de héros du quotidien (#RealLifeHeroes), ces humanitaires qui se mobilisent pour relever les défis.

(Genève/New York, 19 août 2020) : Aujourd’hui, en cette Journée mondiale de l’aide humanitaire, le monde honore tous les travailleurs humanitaires qui œuvrent sans relâche – beaucoup au sein même de leurs communautés – en ces temps extraordinaires pour aider les femmes, les hommes et les enfants dont la vie a été chamboulée par les crises et la pandémie mondiale de COVID-19.

Le dévouement, la persévérance et l’abnégation de ces héros du quotidien représentent le meilleur de l’humanité, et ce alors qu’ils répondent à la crise de COVID-19 et à l’augmentation massive des besoins humanitaires qu’elle a déclenchée.

Les premiers à répondre sont souvent des personnes dans le besoin elles-mêmes : réfugiés, membres d’organisations de la société civile et travailleurs de santé locaux. Ils apportent nourriture, abri, soins de santé, protection et espoir lors de conflits, de déplacements, de catastrophes naturelles et de maladies.

Les travailleurs humanitaires sont mis à l’épreuve comme jamais auparavant, étant confrontés à des restrictions de mouvement sans précédent et des ressources insuffisantes, alors que les besoins dépassent les fonds disponibles.

Et trop souvent, ils risquent leur propre vie pour sauver celle des autres.

Rien qu’au cours des dernières semaines, des attaques ignobles ont coûté la vie à des travailleurs humanitaires au Niger et au Cameroun, et depuis le début de la pandémie, des dizaines de travailleurs de santé ont été attaqués dans le monde entier.

Selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (lien en anglais) de Humanitarian Outcomes, les attaques contre les humanitaires l’année dernière ont dépassé toutes les années précédentes. Au total, 483 travailleurs humanitaires ont été attaqués, 125 tués, 234 blessés et 124 kidnappés lors de 277 incidents distincts. Cela représente une augmentation de 18 % du nombre de victimes par rapport à 2018.

Cette Journée mondiale de l’aide humanitaire est la onzième depuis son instauration par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle correspond au jour de l’attaque contre le complexe de l’ONU à Bagdad, le 19 août 2003, qui a coûté la vie à 22 personnes dont celle du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Irak, Sergio Vieira de Mello. Depuis lors, près de 5 000 humanitaires ont été tués, blessés ou enlevés, la décennie 2010-2019 ayant connu une augmentation de 117 % des attaques par rapport à la période 2000-2009.

Une recrudescence des attaques contre les travailleurs de santé a été enregistrée en 2019, notamment des violences contre les médecins en Syrie et des fusillades de travailleurs contre Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

La plupart des attaques ont eu lieu en Syrie, au Soudan du Sud, en RDC, en Afghanistan et en République centrafricaine. Le Mali et le Yémen ont tous deux connu un doublement des attaques par rapport à l’année précédente. L’ONU condamne ces attaques et demande à ce que leurs auteurs soient tenus pour responsables et que les survivants obtiennent justice. Les travailleurs humanitaires ne peuvent être pris pour cible.

Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence a déclaré : « Aux travailleurs humanitaires du monde entier qui accomplissent un travail important et courageux en première ligne, nous disons Merci. Vous sauvez des vies chaque jour, et ce alors que de nouveaux défis et de nouvelles crises s’ajoutent à ceux qui existent déjà. Votre persévérance est une source d’inspiration. Votre protection est également primordiale à nos yeux afin de pouvoir continuer à aider les personnes qui en ont le plus besoin. La meilleure façon de rendre hommage aux travailleurs humanitaires est de financer leur travail et d’assurer leur sécurité. »

Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire intervient alors que le monde lutte contre la pandémie de COVID-19. Pour rendre hommage aux efforts des humanitaires, OCHA et ses partenaires présentent les histoires personnelles de certains des héros du quotidien (#RealLifeHeroes) qui s’engagent pour relever les défis, en particulier les travailleurs humanitaires locaux.

Il s’agit notamment de réfugiés qui, en tant que travailleurs de santé, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie ; des travailleurs de santé contre Ebola qui interviennent dans la lutte contre la COVID-19 ; ou encore des médecins et infirmières qui continuent à fournir des soins de santé essentiels aux femmes et aux enfants.

Lisez leurs histoires inspirantes ici : www.worldhumanitarianday.org

Pour les médias : photos, vidéos et contenu pour les réseaux sociaux

À propos de la Journée mondiale de l’aide humanitaire

En 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a choisi le 19 août comme Journée mondiale de l’aide humanitaire pour sensibiliser sur l’aide humanitaire dans le monde entier et rendre hommage aux personnes qui risquent leur vie pour la fournir. La Journée mondiale de l’aide humanitaire a été commémorée pour la première fois le 19 août 2009.

