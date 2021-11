Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 25 novembre 2021 : Toutes les formes de violence contre les femmes et les filles doivent cesser - experts

GENÈVE (le 24 novembre 2021) – Partout dans le monde, les femmes et les filles continuent d’être soumises à de multiples formes de violence sexiste, notamment le féminicide, la violence en ligne et la violence domestique, ont déclaré aujourd’hui des experts de l’ONU et des experts régionaux*. Ils appellent les États membres à faire preuve de diligence et à lutter contre les réticences en matière d’égalité des sexes.

À l’approche de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ils publient la déclaration suivante :

Bien qu’elles représentent plus de la moitié de la population mondiale, les jeunes filles du monde entier risquent toujours d’être tuées et soumises à la violence, à l’intimidation et au harcèlement lorsqu’elles s’expriment – pour le simple fait d’être des femmes et des filles. La violence à l’égard des femmes et des filles est le résultat de formes intersectionnelles de discrimination sociale, politique, économique, raciale, de caste et culturelle perpétrées quotidiennement contre les femmes et les filles dans toute leur diversité, y compris dans le contexte de conflits armés, les États et la communauté internationale ont l’obligation par le droit international des droits de l’homme et les normes de lutter contre cette violence. Ensemble, ces formes de discrimination non seulement aggravent l’intensité et la fréquence de la violence, mais aiguisent également l’impunité qui existe contre elle et augmentent la volonté sociétale et individuelle de la permettre.

Il est particulièrement préoccupant de noter que non seulement les femmes et les filles continuent d’être soumises à de multiples manifestations de violence, mais que les espaces où cette violence a lieu se sont également multipliés. Cela n’est nulle part plus évident que dans les espaces en ligne, y compris les médias sociaux. Les gouvernements, les entreprises privées et d’autres peuvent chercher à cacher leurs responsabilités derrière la nature apparemment « sans frontières » d’Internet. Mais les droits de l’homme sont universels et, en tant que tels, il existe un régime de droits de l’homme qui protège les droits des femmes et des filles hors ligne et en ligne, et qui exige une tolérance zéro pour la violence à l’égard des femmes et des filles dans l’espace numérique. La violence à l’égard des femmes et des filles prospère parce que ceux qui cherchent à réduire au silence les femmes et les filles et à faciliter leur exploitation, leurs abus, leur mutilation et leurs meurtres ne sont pas fermement empêchés et tenus responsables de leurs actes.

Il est inacceptable que, dans le monde d’aujourd’hui, où l’humanité et la vie sur cette planète sont confrontées aux menaces existentielles du changement climatique et de la pollution toxique au milieu d’une prolifération de conflits; la pandémie de COVID-19 a tué au moins 5 millions de personnes et infecté au moins 250 millions de personnes dans le monde en moins de deux ans, provoquant également une augmentation de la violence domestique à l’égard des femmes, que les femmes et les filles ne soient pas en mesure de participer pleinement à la réponse à ces menaces ou à la recherche de solutions parce qu’elles sont discriminées, maltraitées et continuent de subir des violences, y compris la violence sexuelle, l’exploitation et la mort sur la base de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Ces crises mondiales interagissent avec les inégalités préexistantes et les aggravent davantage, ainsi qu’avec les lacunes juridiques, institutionnelles et politiques afin d’éliminer la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles, qui, dans de nombreux cas, les aggrave. Les femmes autochtones, les femmes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes et transgenres et les femmes appartenant à d’autres groupes vulnérables ou marginalisés sont particulièrement touchées par l’incapacité de ces politiques à prévenir cette violence, ainsi qu’à protéger et à aider les survivantes.

Alors qu’un certain nombre d’États, d’acteurs non étatiques et d’autres parties prenantes ont intensifié leurs interventions et l’allocation de ressources pour prévenir et répondre à la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles, des efforts supplémentaires en termes d’interventions financières et non financières sont nécessaires pour rendre ces approches véritablement transformatrices, en particulier en ce qui concerne la prévention, afin d’éviter les politiques rester « insensible au genre », « exploitant du genre » ou « neutre sur le plan de la compétition». Beaucoup de ces politiques ne désagrègent pas les données basées sur des constructions sociales et raciales qui discriminent, marginalisent, excluent et violentent les femmes et les filles. Ces politiques doivent transformer les systèmes sociaux, économiques et politiques dominants qui produisent, entretiennent et maintiennent l’inégalité entre les sexes et stimulent la violence à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde, en augmentant les investissements dans leur éducation et leur développement des compétences, l’accès à l’information, aux services sociaux et aux ressources financières, et en soutenant une représentation et des images positives dans le discours public et la médecine sociale. Collectivement, elles doivent faire davantage pour remettre en question les normes sociales patriarcales et les constructions de la masculinité, de la féminité, du racisme et du problème de castes qui sont basés sur des stéréotypes extrêmement nocifs et qui peuvent causer des dommages psychologiques, physiques, émotionnels et économiques, y compris pour les femmes de couleur, ainsi que ceux d’ascendance africaine. Ces stéréotypes imprègnent les institutions de l’État, comme en témoigne le manque de responsabilité dans de nombreuses affaires portées devant les systèmes d’application de la loi et de justice. Les États doivent également garantir l’accès à des soins physiques et mentaux complets pour les survivantes de violence sexiste, dans le cadre de l’ensemble des soins de santé sexuelle et reproductive de qualité qui doivent être accessibles à tous.

Un effort collectif est nécessaire pour mettre fin à l’inversion des progrès accomplis dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans le monde et pour contrer la réaction contre l’égalité des sexes et les principes de la législation et de la gouvernance fondées sur les droits de l’homme. Les responsables de ces mesures régressives commencent souvent par des tentatives de coopter le système judiciaire, de modifier ou de publier de nouvelles lois et de restreindre les droits et libertés fondamentaux des femmes et des filles, tels que la liberté de pensée, d’expression et d’association, l’absence de réunion pacifique, la liberté d’association, la liberté de pensée et, en particulier, leurs droits sexuels et reproductifs. Tous les droits de l’homme sont inaliénables, interdépendants et existent sans hiérarchie, malgré les efforts de certains acteurs pour sacrifier certains de ces droits au détriment d’autres, souvent au nom de leurs propres normes culturelles ou religieuses et de leur perception particulière de l’harmonie sociale.

Les femmes et les filles du monde entier doivent être entendues ; leurs voix ne doivent pas être réduites au silence ni leurs expériences ne doivent passer inaperçues. Les femmes ne gagneront jamais leur dignité tant que leurs droits humains ne seront pas protégés. Les droits des femmes sont des droits humains. L’action des femmes et des filles et leur participation à tous les processus qui affectent leurs droits et leur vie doivent être encouragées et protégées à tout prix. Les États devraient assurer et créer un environnement propice à l’exercice par les femmes de leurs libertés fondamentales d’expression, d’association, de réunion pacifique et de participation du public, à l’abri de toute intimidation ou attaque. Les États doivent exercer leur devoir de diligence et protéger les femmes défenseures des droits de l’homme, militantes et organisations de femmes qui sont régulièrement harcelées, intimidées et victimes de violence pour avoir défendu leurs droits et promu l’égalité. Le niveau et la fréquence de la violence à leur encontre devraient sonner l’alarme partout. Cela est et devrait être, une politique publique et une priorité en matière de droits de l’homme.

Si nous voulons évaluer la santé, la sécurité et la prospérité sous-jacentes d’une société, nous devons tous nous attaquer à notre devoir de jouer un rôle dans le respect et la promotion des droits des femmes et des filles. Il n’y aura pas de prospérité sans mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles dans la sphère publique comme dans la sphère privée.

Il n’y aura pas de fin à la violence à l’égard des femmes et des filles si nous ne reconnaissons pas et ne protégeons pas la dignité, les droits et la sécurité des femmes et des filles partout et en tout temps.

FIN

Les experts :

Plateforme des mécanismes d’experts indépendants sur l’élimination de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes (Plateforme EDVAW): Reem Alsalem, Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences; Melissa Upreti (Présidente), Dorothy Estrada Tanck (Vice-Présidente), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, andMeskerem Geset Techane, Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles; Gladys Acosta Vargas, Présidente du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes;Margarette May Macaulay, Rapporteuse sur les droits de la femme de la Commission interaméricaine des droits de l’homme; Iris Luarasi, Présidente du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe; Tatiana Rein Venegas, Présidente du Comité d’experts du Mécanisme de suivi de la Convention de Belém do Pará; Maria Teresa Manuela, Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique.

Obiora Okafor, Experte indépendante en droits de l’homme et solidarité internationale; Javaid Rehman, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran; Fabian Salvioli, Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-récurrence; Marcos A. Orellana, Rapporteur spécial sur les implications pour les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets dangereux; Francisco Cali Tzay, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones; Vitit Muntarbhorn, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Cambodge; Mama Fatima Singhateh, Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle des enfants; Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme; Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre;Alioune Tine, Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali; Sorcha MacLeod (Président rapporteur), Ravindran Daniel, Chris Kwaja, Jelena Aparac, Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires;Gerard Quinn, Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées; Livingstone Sewanyana, Expert indépendant sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable; Fionnuala Ní Aoláin, Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme; Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées; Saad Alfarargi, Rapporteur spécial sur le droit au développement; Tomoya Obokata, Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris ses causes et ses conséquences;Fernand de Varennes, Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités; Yao Agbetse, Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine; Nils Melzer, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;Felipe González Morales, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants; Balakrishnan Rajagopal, Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable; Tlaleng Mofokeng, Rapporteur spécial sur le droit à la santé; Attiya Waris, Expert indépendant sur la dette, les autres obligations financières internationales et les droits de l’homme; Pedro Arrojo Agudo, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement; Elina Steinerte (Présidente-Rapporteure),Mme Miriam Estrada-Castillo(Vice-Présidente), Mme Leigh Toomey, M. Mumba Malila, Mme Priya Gopalan, Groupe de travail sur la détention arbitraire; Michael Fakhri, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation; Ahmed Shaheed, Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction; Muluka Anne Miti-Drummond,Experte indépendante sur la jouissance des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme;Siobhán Mullally, Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; Clément Nyaletsossi Voule, Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association; Isha Dyfan,Experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en Somalie;Luciano Hazan(Président-Rapporteur), Aua Balde (Vice-Présidente),Gabriella Citroni, Henrikas Mickevicius et Tae-Ung Baik, Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires;Alexandra Xanthaki, Rapporteusespéciale dans le domaine des droits culturels;Morris Tidball-Binz,Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; Anais Marin, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus; Surya Deva (Présidente), Elżbieta Karska (Vice-Présidente), Githu Muigai, Fernanda Hopenhaym et Anita Ramasastry, Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme; David Boyd, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement; Mme Dominique Day (présidente), Mme Catherine S. Namakula (vice-présidente), Mme Miriam Ekiudoko, M. Sushil Raj, Mme Barbara G. Reynolds, Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine; Irene Khan, Rapporteuse spéciale sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression.