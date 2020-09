Journée internationale des personnes âgées : la COVID-19 doit nous faire repenser le rapport au vieillissement, selon le Secrétaire général ​

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre:

Le monde célèbre le trentième anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées alors que nous luttons contre les conséquences graves et disproportionnées que la pandémie de COVID-19 entraîne pour ces personnes dans le monde entier – non seulement pour leur santé, mais aussi pour leurs droits et leur bien-être.

Les personnes âgées doivent être une priorité de notre action de lutte contre la COVID-19. Dans la droite ligne du thème des célébrations de cette année, nous devons également nous interroger sur la façon dont la pandémie pourrait modifier notre manière d’aborder la question du vieillissement et des personnes âgées. Il sera essentiel d’élargir les possibilités offertes à ces dernières et d’améliorer leur accès à la santé, aux pensions de retraite et à la protection sociale.

En 2020, le monde célèbre également l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier, qui connaissent mieux que personne les difficultés que rencontrent actuellement les personnes âgées. Les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux tels que le personnel infirmier et les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie. La plupart sont des femmes, âgées pour bon nombre d’entre elles. Ces personnes, qui consacrent leur vie à prendre soin de nous, ainsi que des personnes âgées, des mères et des enfants, méritent que nous les soutenions bien davantage.

Tandis que nous cherchons à nous remettre au mieux, tous ensemble, nous devons œuvrer de concert à améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leur entourage tout au long de la Décennie du vieillissement en bonne santé (2020-2030). Le potentiel des personnes âgées est un atout considérable pour le développement durable. Plus que jamais, nous devons entendre leurs voix, leurs avis et leurs idées afin de construire des sociétés plus inclusives et mieux adaptées à leurs besoins.