​​​​​​​Journée internationale des Casques bleus: le Secrétaire général s’engage à rendre les opérations de maintien de la paix plus sûres et plus efficaces

SG/SM/19051-OBV/1792-PKO/731

24 MAI 2018

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale Casques bleus des Nations Unies, célébrée le 29 mai:

Le 29 mai 1948, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies autorisait la première opération de maintien de la paix des Nations Unies: l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient.

En ce soixante-dixième anniversaire, nous exprimons notre reconnaissance au plus d’un million de femmes et d’hommes qui ont servi sous la bannière des Nations Unies et sauvé ainsi d’innombrables vies.

Nous rendons hommage aux plus de 3 700 Casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime.

Nous saluons enfin les 14 missions qui, aujourd’hui, œuvrent 24 heures sur 24 à protéger les populations et à faire avancer la cause de la paix.

Cette année, je célébrerai la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies au Mali afin de témoigner ma solidarité à ceux de nos collègues qui font face à de lourdes pertes et à une instabilité extrême.

Tout en saluant l’héritage laissé par ceux qui, dans le monde entier, ont placé leur vie sous le signe du service et du sacrifice, je tiens à dire combien je suis déterminé à prendre des mesures en faveur du maintien de la paix, des mesures qui visent à rendre nos opérations plus sûres et plus efficaces dans les conditions difficiles qui prévalent aujourd’hui.

Nous sommes également déterminés à renforcer le rôle que nos forces ont à jouer dans la promotion des droits de l’homme et la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles.

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent un investissement efficace en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité mondiales.

Ensemble, engageons-nous à faire tout notre possible pour que cette mission soit couronnée de succès.