Investir dans les apprentissages: Arguments en faveur d’un renforcement de la collecte et de l’utilisation des données d’evaluation des apprentissages dans les contextes d’ESU

Résumé exécutif

Les déplacements de population dans le monde atteignent un niveau record, les enfants de moins de 18 ans représentant 40 pour cent des 79,5 millions de personnes déplacées de force. Les enfants dans ces contextes de conflit et de crise représentent environ 20 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire dans le monde, mais aussi environ 50 pour cent de ceux qui ne sont pas scolarisés. Si l’accès à l’éducation s’est amélioré, un enfant réfugié sur trois n’a toujours pas accès à l’éducation primaire, et deux tiers d’entre eux abandonnent avant d’avoir atteint l’éducation secondaire.

Dans le même temps, le monde est confronté à une crise des apprentissages, avec beaucoup trop d’enfants qui n’apprennent pas les bases à l’école. Les exemples sont nombreux : du Ghana et du Malawi, où plus de 80 pour cent des élèves à la fin de la deuxième année d’études étaient incapables de lire un seul mot familier tel que « le » ou « chat », au Pakistan urbain où 40 pour cent des élèves de 3ème année ne pouvaient pas résoudre une soustraction de base à deux chiffres telle que 54 - 25.

Ces exemples mettent en lumière le besoin de disposer de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur les personnes qui apprennent et celles qui ne le font pas.

Pourtant, les enfants et les jeunes en situation de conflit et de crise, qui ont subi des perturbations dans leur éducation et qui peuvent souffrir physiquement et émotionnellement des effets du conflit et de la crise, restent souvent invisibles dans les systèmes nationaux de gestion des données sur l’éducation. Cela peut être dû au fait qu’ils sont exclus, soit délibérément, soit pour des raisons pratiques, de la participation aux évaluations nationales. Par ailleurs, les données des évaluations nationales peuvent ne pas être désagrégées selon des dimensions importantes, telles que le statut de protection internationale et de déplacement, le statut socio-économique, le genre, le lieu ou le handicap, ce qui révélerait des inégalités et des exclusions.