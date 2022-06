Interrupciones del acceso a Internet: tendencias, causas, implicaciones jurídicas y efectos en una serie de derechos humanos - Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/50/55)

Consejo de Derechos Humanos

50º período de sesiones

Temas 2 y 3 de la agenda

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos e informes de la Oficina

del Alto Comisionado y del Secretario General

Promoción y protección de todos los derechos humanos,

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

incluido el derecho al desarrollo

Resumen

En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece una visión general de las tendencias de las interrupciones del acceso a Internet. Se analizan sus causas, sus implicaciones jurídicas y sus efectos en los derechos humanos, el papel de las empresas, la labor en curso para promover la conectividad a Internet y prestar asistencia para el desarrollo y la importancia de dicha labor para detectar y prevenir las interrupciones, así como para responder a ellas. Además, se presentan una serie de recomendaciones para poner fin a las interrupciones del acceso a Internet y minimizar sus efectos.

I. Introducción

1. Hospitales que no pueden contactar con sus médicos en caso de emergencia, votantes a los que se priva de información sobre los candidatos, artesanos que no pueden contactar con sus clientes y podrían arruinarse en poco tiempo, manifestantes pacíficos que sufren agresiones violentas y no pueden pedir ayuda, estudiantes que no pueden hacer el examen de admisión a programas académicos y refugiados que no pueden acceder a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Estas son algunas de las situaciones que se dan cuando se produce una interrupción de los servicios de Internet y telecomunicaciones. No obstante, muchos gobiernos han ordenado la interrupción de esos servicios, sin ser conscientes de los graves daños que pueden causar, o ignorándolos, o tras considerar que los factores que motivan la interrupción son más importantes que esos daños. Las enormes repercusiones de la interrupción del acceso a Internet en la vida y los derechos humanos de millones de personas están muy infravaloradas y merecen mucha más atención por parte de los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil.

2. El objetivo del presente informe es arrojar luz sobre el fenómeno de las interrupciones del acceso a Internet, lo cual es muy necesario. El informe contiene información sobre las circunstancias en que se producen las interrupciones y sus consecuencias, con frecuencia preocupantes. En él se sugieren maneras de invertir la tendencia actual a una mayor frecuencia de las interrupciones en algunas regiones, habida cuenta de que las interrupciones son intrínsecamente incompatibles con los compromisos internacionales para garantizar el acceso universal a Internet, y se presentan recomendaciones basadas en el derecho de los derechos humanos aplicable, incluidos los principios clave de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

3. El informe se presenta en cumplimiento de la resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que estudiara la tendencia de las interrupciones del acceso a Internet analizando sus causas, sus implicaciones jurídicas y sus efectos en una serie de derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, mediante la celebración de consultas rigurosas con las partes interesadas. El informe se basa en trabajos anteriores y recoge la información obtenida mediante varias consultas virtuales con las partes interesadas y las 80 contribuciones recibidas de diversos Estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en respuesta a una solicitud de información. El informe también tiene por objeto contribuir a la ejecución de las medidas previstas por el Secretario General para poner fin a las interrupciones del acceso a Internet, que se describen en su informe sobre una hoja de ruta para la cooperación digital y en su informe titulado “Nuestra Agenda Común”.