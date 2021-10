Innovations et leçons en matière de financement des chaînes de valeur agricoles : Études de cas réalisées en Afrique

Calvin Miller

Expert international en financement rural et agricole

John Amimo

AFRACA

Résumé

Enseignements et innovations en matière de financement de la chaîne de valeurs agricoles (CVA): les études de cas réalisées en Afrique présentent un ensemble de cas et d’exemples variés de financement de la CVA (FCVA) en Afrique subsaharienne. Les CV agricoles et les FCVA sont devenus des termes couramment utilisés, mais souvent sans que l’on en comprenne réellement les fonctions. Une méthode d’apprentissage efficace consiste à étudier des exemples tirés de cas concrets, à en examiner les résultats et à déterminer comment appliquer ces concepts dans un contexte local. Les exemples africains ont donc été réalisés pour être utilisés comme des outils de formation en vue d’informer et de stimuler l’innovation et leur application par les lecteurs et les participants.

Les études de cas sont de nature descriptive et mettent en lumière des scénarii puisés dans la vie quotidienne, ce qui ne permet pas une analyse approfondie. Elles ont en effet comme objectif de faciliter la formation en la matière et d‘informer les lecteurs intéressés par les modes d’application novateurs de divers modèles et outils de FCVA ainsi que par les questions et les défis qui s’y rapportent. Dans leur ensemble, les études de cas couvrent la totalité de la CV. Elles mettent notamment en lumière des modèles économiques variés, des instruments financiers, des accords de partenariat, des applications des technologies, des stratégies d’atténuation des risques.

Ce document a été conçu à partir d’une recherche réalisée pour l’Association africaine de crédit rural et agricole (AFRACA) et pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de la fin 2017 au début de l’année 2018, et mise à jour dans le courant de l’année 2018. L’ouvrage regroupe 22 expériences pratiques. Quatre d’entre elles ont fait l’objet d’une étude détaillée de modèles complexes de FCVA. Treize études de cas plus courtes sont présentées afin d’illustrer différents modes d’application et méthodes innovantes, et considérés comme exemplaires, pour répondre à des secteurs-clés ayant une incidence sur les CV agricoles et leurs financements. Pour finir, vous découvrirez également cinq courts cas, chacun d’entre eux illustrant au moins un point important relatif au financement et au modèle. Les 22 cas et exemples sont systématiquement suivis de questions. Celles-ci ont pour but de faciliter la discussion en atelier ou en classe et/ou de stimuler la réflexion du lecteur. Nous avons choisi des cas de différents types et de longueur variable pour faciliter leur utilisation dans divers contextes de formation et d’apprentissage.

Selon le sujet abordé, le formateur va par exemple pouvoir choisir parmi les 13 cas brefs, pour provoquer la discussion au sein des groupes de travail. Des exemples tirés des cas étudiés pourront permettre d’illustrer une présentation. Les cas qui ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée, bien que longs pour un atelier, peuvent être par contre utilisés dans un contexte académique ou lors d’ateliers qui offrent le temps à un travail préparatoire préalable à un débat.

Les études de cas sont regroupées selon leur objectif principal. Vu que le modèle économique et la stratégie des chaînes de valeur agricoles revêtent un caractère capital pour la viabilité financière et la rentabilité de la mise en pratique du FCVA, plus d’un tiers des cas y sont consacrés. Les études de cas consacrées aux modèles économiques ont été sélectionnées en raison de leur niveau d’innovation et des enseignements qui en ont été tirés. Tous ces exemples de modèles économiques ont impliqué des partenariats et des liens étroits, et, dans de nombreux cas, les interventions ont dû être accompagnées d’un soutien particulier, de façon à pouvoir aider à renforcer la capacité ou à fournir des incitations financières ou de partage des risques, afin de faciliter le lancement de l’innovation ou d’atteindre de nouveaux groupes-cibles. Dans la plupart de ces cas, un accord contractuel est conclu entre deux ou trois parties, même s’il s’agit dans certains cas d’ententes de travail informelles. Dans les cas documentés, on a recours de manière variable à des transactions financières sans numéraire entre certaines des parties de la chaîne de valeur. Les prêts «en nature», les arrangements triangulaires scellés entre les acheteurs, les producteurs et les vendeurs, les transferts d’argent via téléphone portable (argent mobile), les paiements aux points de vente, et les transactions sans numéraire sont fréquents. Il n’est pas rare non plus que les téléphones portables soient utilisés pour faciliter le financement, l’achat d’intrants et leur commercialisation.

Certaines des études de cas et exemples ont été sélectionnés de façon à illustrer quelques instruments du FCVA, dont ceux réalisés pour limiter les risques. Il s’agit notamment d’initiatives privées et publiques aussi bien que d’initiatives politiques. Parmi les instruments que nous avons mis en exergue lors des études de cas, vous trouverez des modes d’application de crédits commerciaux, de financement pour l’approvisionnement en entrants, d’agriculture sous contrat, de crédits-stockages (récépissés d’entrepôt), d’assurances, de fonds de garantie ainsi que de contrats à terme. Deux des études de cas portent sur des technologies nouvelles et innovatrices qui engendrent des bénéfices particulièrement palpables pour les partenaires de la CV et pour les organismes financiers. L’un des cas est consacré aux femmes productrices de la CV agricole et au financement sans numéraire. Un autre exemple porte sur le financement et le développement de micros et petites entreprises agroalimentaires, à l’intention des jeunes. Deux autres cas, se sont attachés à la description des défis que les petites entreprises agroalimentaires doivent surmonter lorsqu’elles cherchent à obtenir un financement visant à développer leurs activités et celles de leurs partenaires de la CV. Un autre exemple se penche sur les obstacles que doit franchir une institution de microfinance (IMF) qui a développé ses activités dans le domaine du financement agricole et qui doit ajuster son mode de fonctionnement et introduire une approche impliquant le FCVA pour répondre aux besoins de ses clients qui sont de petits exploitants. Pour finir, un cas s’intéresse aux réussites et aux difficultés de sept fonds de premier plan pour l’entrepreneuriat agricole, qui s’efforcent d’assurer des financements aux CV agricoles africaines.

Les études de cas nous dépeignent des leçons tirées sur la conception, l’innovation, les victoires et défis d’une série de modèles de CV agricoles et d’outils de financement, et de cette façon, proposent de constater l’importance d’avoir recours à des stratégies commerciales pertinentes, à des partenariats mutuellement avantageux et à l’innovation et aux technologies.