Informe resumido sobre la evaluación de las políticas del PMA en materia de principios humanitarios y acceso a las poblaciones con fines humanitarios en el período 2004-2017

Resumen

La Oficina de Evaluación encargó una evaluación de las políticas del PMA en materia de principios humanitarios y acceso a las poblaciones con fines humanitarios. La evaluación abarca el plazo comprendido entre la aprobación de las políticas por la Junta Ejecutiva (en 2004 y 2006, respectivamente) y 2017, y dedica especial atención a los años comprendidos entre 2012 y 2017.

En la evaluación se valora la calidad de las políticas, los progresos realizados por el PMA en la esfera de los principios humanitarios y el acceso a las poblaciones con fines humanitarios, así como los factores que afectan a los resultados observados. Para ello se ha utilizado una combinación de herramientas y métodos de recopilación de datos entre los que se incluyen visitas de campo, encuestas a miembros del personal, a los asociados y las comunidades, análisis de las redes, los medios de comunicación y las redes sociales y un análisis de regresión.

El equipo de evaluación ha constatado que las políticas del PMA en materia de principios humanitarios y acceso a las poblaciones con fines humanitarios siguen siendo muy pertinentes en unos tiempos que se caracterizan por el aumento del número de emergencias prolongadas y la creciente politización del entorno de la ayuda. Las políticas son, en buena medida, coherentes, pero el PMA no ha invertido lo suficiente en su divulgación y aplicación como hiciera con otras políticas transversales, lo cual ha tenido como consecuencia que existan visiones muy distintas de los principios humanitarios a nivel de todo el Programa y una falta de claridad sobre aspectos importantes del enfoque del PMA en materia de acceso.

En cuanto al acceso a las poblaciones necesitadas, el equipo de evaluación ha constatado que el PMA debe hacer frente a importantes restricciones en sus actividades de evaluación de las necesidades y de seguimiento. Su colaboración con los asociados, sin embargo, permite al PMA gozar de un acceso relativamente amplio para su prestación de asistencia alimentaria. Su actuación es especialmente satisfactoria en entornos operacionales difíciles, y en las zonas afectadas por la inseguridad y las limitaciones de logística cubre una proporción de las necesidades mayor que en otras zonas.

Por consiguiente, en lo que respecta a sus principios humanitarios esenciales, el PMA goza de una reputación positiva de humanidad, solo matizada por algunos aspectos de la calidad de la asistencia que presta. Su actuación en materia de imparcialidad también es sólida: no se han encontrado muestras de discriminación deliberada, si bien el equipo de evaluación ha detectado algunos puntos débiles en materia de imparcialidad en la cobertura desigual de las necesidades relacionadas con la seguridad alimentaria, tanto a nivel mundial como a nivel de los países. La imagen de neutralidad del PMA es menos positiva, especialmente entre las partes interesadas externas, debido a las estrechas relaciones que mantiene con los gobiernos anfitriones y a su dependencia de escoltas armadas, en particular en las situaciones de conflicto. Por último, se han constatado limitaciones de la independencia operacional del PMA como consecuencia de su dependencia de la financiación no flexible de un grupo relativamente pequeño de donantes.

Los factores fundamentales que afectan la actuación del PMA respecto de los principios humanitarios y el acceso a las poblaciones con fines humanitarios son su mandato, la cultura institucional, las relaciones con los asociados, las relaciones con los gobiernos anfitriones y los agentes armados no estatales, los procesos y las capacidades institucionales y la gestión de la seguridad.

El equipo de evaluación recomienda que el PMA preste más atención a los principios humanitarios, entre otras, en situaciones en las que hay que buscar un equilibrio entre acceso y humanidad, por un lado, y entre imparcialidad, neutralidad o independencia operacional, por otro. Asimismo recomienda que el Programa incremente considerablemente su inversión en divulgación e implementación de las políticas, entre otras cosas, fortaleciendo las competencias del personal, definiendo las responsabilidades respecto de los principios humanitarios y el acceso a las poblaciones con fines humanitarios a nivel de los países, dando prioridad a los principios humanitarios cuando hay que colaborar con asociados cooperantes y proveedores comerciales, efectuando inversiones en la utilización de datos derivados de la evaluación de las necesidades y en sus capacidades en materia de seguridad e impulsando el diálogo y la labor de promoción con los donantes.