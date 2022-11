Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal Borloz (A/77/235)

Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 69 b) del programa provisional

Promoción y protección de los derechos humanos:

cuestiones de derechos humanos, incluidos otros

medios de mejorar el goce efectivo de los derechos

humanos y las libertades fundamentales

Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género

Nota de la Secretaría

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 45/10 del Consejo de Derechos Humanos.

Resumen

En el presente informe, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, aborda el llamamiento a una mayor conciencia sobre cómo operan las dinámicas de género y de orientación sexual e identidad de género en el contexto de los conflictos armados, y dentro de la consolidación y el mantenimiento de la paz. En el informe, el Experto Independiente se propone aportar una visión sobre la aplicación de todo un conjunto de recursos jurídicos para fomentar la prevención, la participación, la protección, el socorro y la paz sostenible para las personas, las comunidades y los pueblos que sufren la violencia y la discriminación en contextos devastados por la guerra en todo el mundo. El Experto Independiente se propone establecer una base para ampliar las políticas vigentes en el sistema de las Naciones Unidas a fin de promover el cumplimiento por parte de los actores estatales y no estatales.

I. Introducción

1. Los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han reunido importantes conocimientos sobre la violencia y la discriminación perpetradas en todo el mundo por actores estatales y no estatales en función de la orientación sexual o la identidad de género reales o percibidas. El Experto Independiente aspira a contribuir a llenar un vacío en la base empírica relativa a todas las dimensiones de género de los conflictos armados, sus causas profundas y sus consecuencias, y reforzar las estrategias de las Naciones Unidas para encararlas. El objetivo del informe es aportar una evaluación de la dinámica de los conflictos, mecanismos de participación en la consolidación de la paz y las transiciones políticas y medidas que brinden acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición: todo ello en un marco jurídico internacional global para la no discriminación, el empoderamiento, la participación y la rendición de cuentas, así como la justa aspiración de una paz sostenible para todos.

2. El Experto Independiente está en deuda con todos los Estados, entidades, organizaciones y personas que se han comprometido a apoyar su trabajo y que han contribuido de forma tan significativa al presente informe. Salvo que se solicite lo contrario por razones de riesgo, las aportaciones se publicarán en la página web del Experto.

3. En el presente informe, el conflicto armado se entiende de acuerdo con el derecho internacional humanitario consuetudinario y de los tratados vigentes:

a) Existe un conflicto armado internacional cuando uno o varios Estados recurren a la fuerza armada contra otro Estado, independientemente de las razones o de la intensidad de ese enfrentamiento, o en los conflictos armados en los que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación (guerras de liberación nacional);

b) Un conflicto armado no internacional se define como los enfrentamientos armados prolongados que se producen entre las fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o varios grupos armados, o entre dichos grupos surgidos en el territorio de un Estado parte de los Convenios, que existen siempre que un enfrentamiento armado alcanza un grado mínimo de intensidad y las partes involucradas en el conflicto muestran un mínimo de organización. En los casos pertinentes, también puede referirse a la definición más restringida consagrada en el Protocolo Adicional II, que complementa el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.

4. El Experto Independiente utiliza el término género-diverso para referirse a las personas cuya identidad de género está en desacuerdo con lo que se impone como norma. El acrónimo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans), ampliamente utilizado, y términos como “queer”, “en proceso de cuestionamiento” y “asexual”, son todos ellos reflejos de identidades políticas y jurídicas, y las personas afectadas por la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a menudo se autoidentifican de formas que no coinciden con ellas. En relación con las personas intersexuales, el Experto Independiente sigue una política coherente de no extrapolar los datos y los marcos políticos sobre las personas LGBT a la población intersexual sin pruebas y razonamientos claros que apoyen esa inclusión. En todos los casos, el Experto se esfuerza por utilizar una nomenclatura inclusiva; al citar pruebas, por regla general, se referirá no obstante a la utilizada en la fuent e.

5. En el presente informe, el Experto Independiente concluye que es fundamental avanzar en el reconocimiento de todas las formas de violencia de género que afectan de manera distintiva a las personas LGBT y de género diverso durante los conflictos armados, y que exceden el alcance y la definición de la violencia sexual relacionada con los conflictos. El Experto ha afirmado sistemáticamente que los marcos de género y los enfoques basados en el género e interseccionales brindan una lente aguda para analizar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya que “permiten analizar las múltiples asimetrías de poder, que derivan de la manera en que la sociedad entiende el sexo, incluidas las que alimentan la violencia y la discriminación contra las mujeres en toda su diversidad”. El Experto Independiente concluye que, al igual que en otros ámbitos, la aplicación de definiciones inclusivas de género es indispensable para hacer visibles, analizar y encarar las consecuencias de la violencia relacionada con los conflictos para todas las personas que se apartan de los supuestos hegemónicos relacionados con el género y la sexualidad.