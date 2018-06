Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (A/HRC/38/45)

La Relatora Especial considera que la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es fundamentalmente una violación de los derechos humanos, frecuentemente vinculada a las corrientes migratorias mixtas, que afecta a varias categorías de personas en movimiento, en particular los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes que viajan, principalmente de manera irregular, por rutas similares, utilizando medios de transporte similares y por razones diversas y a menudo interrelacionadas1. Las víctimas de la trata no necesariamente son tales al incorporarse a las corrientes migratorias mixtas, sino que pueden convertirse en víctimas durante su viaje o al llegar a un país de tránsito o de destino. Pueden haber comenzado su migración de manera independiente o mediante los servicios de un traficante de personas, y haberse convertido en víctimas de la trata en una etapa posterior.

Los problemas relacionados con la identificación y la protección de las víctimas de la trata de personas en el contexto actual de la migración no se han atendido adecuadamente en los planos nacional, regional ni internacional, en el que los Estados Miembros están negociando un pacto mundial sobre los refugiados y un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. En particular, la llamada “crisis” migratoria que se vive en Europa y en otros lugares ha puesto de manifiesto graves deficiencias en materia de protección, y las respuestas de los Estados demuestran que la protección de las víctimas o posibles víctimas de la trata de personas no suele considerarse prioritaria cuando los países hacen frente a corrientes migratorias irregulares, y está orientada a satisfacer las necesidades de las víctimas pertenecientes a determinadas categorías (principalmente las mujeres y los niños víctimas de explotación sexual).

Actualmente se considera que la identificación temprana comprende tanto los procesos oficiosos proactivos como el proceso oficial de reconocimiento de las personas para detectar indicios de trata o de vulnerabilidad a la trata y/o a la explotación. La identificación temprana no debe entenderse como un proceso de una sola etapa. La experiencia sobre el terreno ha demostrado que por lo general las víctimas no desvelan su condición en el primer contacto con los proveedores de asistencia, y mucho menos en el primer contacto con las fuerzas del orden, especialmente cuando han sufrido formas de explotación graves. La identificación es posible cuando se han creado un espacio seguro y una relación de confianza que permitan a las víctimas relatar su experiencia traumática. Por tanto, es difícil identificar correctamente a las víctimas de la trata en las zonas de llegada —como los puntos de desembarco de las operaciones de búsqueda y salvamento, los puntos críticos o los aeropuertos—, así como en los países de tránsito, debido a la escasa conciencia sobre los indicadores de trata de personas y sobre las necesidades de las víctimas entre los equipos de respuesta inicial, y a que las propias posibles víctimas no desean ser identificadas e inscritas en un país que no es su destino previsto.