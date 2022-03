Incidences sur les droits de l’homme des lacunes dans l’accèsrapide, équitable et universel à des vaccins contre la maladieà coronavirus (COVID-19) et leur distribution à un prix abordable et du creusement des inégali (A/HRC/49/35)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-neuvième session

28 février-1 er avril 2022 Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

Résumé

Dans le présent rapport, établi en application de la résolution 46/14 du Conseil des droits de l’homme, la Haute-Commissaire examine les incidences sur les droits de l’homme des lacunes dans l’accès rapide, équitable et universel à des vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et leur distribution à un prix abordable et du creusement des inégalités entre les États. Elle relève en particulier que les retards dans la vaccination ont non seulement de graves conséquences sur la santé mais aussi d’autres incidences importantes sur les droits de l’homme. Le manque d’accès aux vaccins est aussi en partie responsable des grandes disparités dans la manière dont les économies se sont relevées des premières vagues de la pandémie, de l’annulation de progrès obtenus de haute lutte dans la réalisation des objectifs de développement durable et de l’aggravation du retard des pays en développement.

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme appelle tous les acteurs concernés à prendre sans attendre des mesures en vue d’éliminer les obstacles qui empêchent de faire en sorte que les vaccins contre la COVID-19 soient accessibles à tous.

La pandémie de COVID-19 a montré combien il importait d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans les efforts de préparation aux situations d’urgence sanitaire, de riposte et de relèvement. Les efforts de relèvement doivent s’attaquer aux causes profondes des inégalités, de l’instabilité politique et économique et des déplacements. Pour reconstruire sur des bases plus solides après la pandémie, il faudra mettre en œuvre tout l’éventail des droits de l’homme, comme l’a affirmé le Secrétaire général dans « Notre Programme commun ». Comme il l’a ajouté dans « L’aspiration suprême : un appel à l’action pour les droits de l’homme », il est également crucial de veiller à ce que les principes relatifs aux droits de l’homme guident la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030.