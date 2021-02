Incidences des politiques et pratiques relatives à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme (violent) sur les droits humains des filles, des femmes et de la famille - Rapport de la Rapporteuse spéciale (A/HRC/46/36)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-sixième session

22 février-19 mars 2021

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste examine les effets, sur les plans national, régional et international, du recours généralisé à une législation, des politiques et des pratiques de lutte antiterroriste et de prévention et de répression de l’extrémisme (violent) sur la vie des filles et des femmes, ainsi que sur les familles.

Les liens entre droit de la famille et lutte antiterroriste ne cessent de se resserrer, ce qui a pour l’un et l’autre de profondes répercussions, offre à l’État un accès considérable et sans précédent à la sphère privée et permet d’inscrire, au nom de la sécurité nationale, la vie de famille dans un cadre juridique qui était jusqu’ici inimaginable. Ces répercussions, que l’on retrouve dans nombre de mesures antiterroristes, sont particulièrement délétères pour les droits humains des filles et des femmes et fragilisent directement l’intégrité et la protection de la famille.

I. Introduction

La Rapporteuse spéciale a fait de l’intégration systématique des questions de genre dans des lois et pratiques relatives à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et à la sécurité définies en des termes très généraux, et de la prise en compte des effets différenciés de celles-ci selon le sexe, un aspect fondamental de son action. En particulier, elle a continué de recenser les conséquences, s’agissant du genre et des droits de l’homme, des mesures de lutte antiterroriste et des méthodes de prévention et de répression de l’extrémisme violent. Elle s’est également intéressée, dans certains rapports sur des pays, aux moyens de lutter contre le terrorisme et de prévenir l’extrémisme violent. Plus récemment, elle s’est penchée sur les effets différenciés selon le genre de la restriction de l’espace civique, sur les risques liés aux programmes de prévention et de répression de l’extrémisme violent qui se focalisent sur les femmes, notamment le risque de détourner ces programmes de leur objectif premier, et sur l’utilisation problématique des stéréotypes sexistes pour promouvoir le rôle des femmes dans la lutte antiterroriste ainsi que dans la prévention et la répression de l’extrémisme violent. Dans le présent rapport, elle dresse un tableau complet des effets que la mise en œuvre de ces programmes a sur les droits des filles et des femmes. Elle aborde en particulier les conséquences de la législation et des pratiques liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme sur le droit à la vie de famille, notamment en ce qui concerne la structure et le contrôle de la famille et la réglementation applicable.

La Rapporteuse spéciale constate que des efforts considérables ont été déployés pour intégrer une perspective de genre dans le domaine de la sécurité nationale. Une telle démarche trouve son ancrage dans le développement du droit international et de dispositifs visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. Elle s’étend désormais au cadre législatif de la lutte antiterroriste, en particulier au sein du dispositif des Nations Unies pour la lutte antiterroriste, au moyen, en partie, du programme pour les femmes et la paix et la sécurité du Conseil de sécurité. La Rapporteuse spéciale a déjà exposé, dans de précédents rapports au Conseil des droits de l’homme, ces avancées, qui tiennent également à une meilleure prise en compte par les acteurs de la sécurité des multiples rôles que les femmes occupent dans la société, par exemple pendant un conflit ou dans la structure et les pratiques des groupes terroristes, notamment ceux désignés comme tels par l’Organisation des Nations Unies. La Rapporteuse spéciale a observé que des politiques de sécurité nationale avaient donné lieu à une série de préjudices différenciés selon le genre, y compris lorsque les gouvernements s’évertuaient expressément à prendre en compte cette question. Ces préjudices surviennent par exemple lorsque le « genre » est considéré comme un synonyme de « femmes », lorsque les questions relatives aux droits humains et à l’égalité des genres ne sont pas prises en compte dans les stratégies différenciées selon le sexe de lutte antiterroriste et de prévention et de répression de l’extrémisme violent, lorsque l’égalité des genres est instrumentalisée, au moyen de la promotion de celle-ci de l’autonomisation des femmes, pour assurer la sécurité nationale et lorsqu’une perspective de genre est utilisée pour mettre l’accent sur les femmes terroristes, de sorte à déclencher une attitude punitive de la part de l’État, les femmes payant alors souvent un plus lourd tribut que les hommes placés dans des situations comparables.

S’appuyant sur la définition utilisée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Rapporteuse spéciale relève que le « genre » renvoie à l’identité, aux attributs et au rôle de la femme et de l’homme tels qu’ils sont définis par la société, et à la signification sociale et culturelle que la société donne aux différences biologiques, ce qui engendre des rapports hiérarchiques entre femmes et hommes et se traduit par une répartition du pouvoir et des droits favorable aux hommes et désavantageux pour les femmes. Elle confirme en outre la précision apportée par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) selon laquelle ces caractéristiques, rôles et relations sont des constructions sociales et sont intériorisés dans le cadre du processus de socialisation. Bien que le présent rapport porte en premier lieu sur le vécu des filles et des femmes, la Rapporteuse spéciale précise que les garçons et les hommes sont également l’objet de stéréotypes sexistes et que les masculinités et les féminités déterminent également les rôles des uns et des autres, les attentes et les préjudices que l’on observe dans ce domaine. Elle souligne le caractère binaire de la construction sociale du genre et insiste sur le fait que celle-ci ne rend pas pleinement compte de la manière dont les minorités sexuelles et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes ressentent les effets des lois et des pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme (violent). Elle aborde également les conséquences que ces politiques et pratiques ont pour ces personnes. Une approche intersectorielle, traduisant la manière dont les mesures de lutte contre le terrorisme sont perçues, montre que la discrimination et les atteintes aux droits de l’homme convergent et sont accentuées en fonctions d’autres identités sociales telles que la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge et la sexualité, notamment.

La Rapporteuse spéciale est particulièrement préoccupée par le fait que les filles et les femmes paient au prix fort et sans que ce soit apparent les effets directs et indirects de la législation et des pratiques antiterroristes. Elle constate que faute d’une définition du terrorisme convenue au niveau mondial, de nombreux États ont adopté une législation nationale souvent contraire au principe de sécurité juridique. De nombreux pays incriminent des actes qui sont protégés par le droit international des droits de l’homme, notamment l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, à la vie privée, aux convictions et à l’expression religieuses, à un procès équitable et à la vie de famille, ainsi que le droit de quitter son pays et d’y revenir. La lutte antiterroriste est souvent considérée à tort comme neutre du point de vue du genre, tant dans ses pratiques que dans ses conséquences. La Rapporteuse spéciale tient à rappeler qu’une telle vision des choses est erronée. Elle insiste sur le fait que la législation et les politiques antiterroristes, en particulier dans des milieux officiels, élitistes, nationaux et internationaux, sont débattues dans des espaces où les hommes sont majoritaires et où les stéréotypes sexistes sont courants.

L’application des lois, politiques et pratiques relatives à la lutte contre le terrorisme et à la prévention et la répression de l’extrémisme violent est également empreint de sexisme. Les femmes ont toujours eu du mal à être dûment représentées dans les forces de sécurité chargées au premier chef de la lutte antiterroriste, notamment la police, l’armée, le personnel pénitentiaire et les services de renseignement. À l’échelle nationale, les sphères dirigeantes des services de sécurité sont dominées par des hommes nantis et manquent de diversité ethnique, religieuse et culturelle. Si quelques progrès, obtenus à la faveur de stratégies de parité, ont permis aux femmes d’accéder plus largement aux carrières dans le secteur de la sécurité, les postes de direction et de prise de décisions leur restent très majoritairement fermés et inaccessibles. L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui a adopté en 2018 une stratégie révisée de sécurité et de paix en vue d’accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de postes civils et militaires, est un exemple positif de la plus grande attention accordée aux approches différenciées selon le genre et aux moyens de contrôle mis en place à l’échelle d’une organisation. En 2018, la France a adopté une stratégie pour la promotion de l’égalité des sexes qui favorise une représentation accrue des femmes aux postes de prise de décisions dans les secteurs de la paix et de la sécurité et de l’administration publique, notamment dans le cadre des opérations de maintien de la paix. En revanche, en ce qui concerne les services de renseignement nationaux, peu d’informations sont disponibles, même si des exemples de bonnes pratiques peuvent exister. Une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes pourrait contribuer efficacement à la conception, à l’application et au contrôle des lois et pratiques antiterroristes, notamment en ce qui concerne les filles et les femmes.

La Rapporteuse spéciale rappelle toutefois que les organes et responsables politiques chargés de la lutte antiterroriste traversent non seulement une grave « crise de la diversité » au regard du genre et de la race, y compris aux plus hauts niveaux de la prise de décisions, mais agissent également dans des cadres institutionnalisés de discrimination, de misogynie et de préjugés sexistes qui perpétuent l’inégalité de genre et la culture d’impunité, tout en valorisant un ensemble très particulier de traits et de comportements traditionnellement « masculins », notamment le savoir technocratique, la justification du recours à la force, la prise de décisions au détriment de considérations morales et les discours protecteurs masculinistes. Cette réalité complique la quête de parité dans ces milieux, empêche les autorités d’apporter une réponse efficace aux crises et de traiter tous les groupes sur un pied d’égalité et conduit à instrumentaliser les femmes dans la pratique et à ne pas les considérer comme des expertes à part entière. La Rapporteuse spéciale admet que le fait que certaines femmes occupent des fonctions de conception et de direction dans des organes et unités militaires chargés de promouvoir et d’encadrer la lutte contre le terrorisme sur le territoire national et à l’étranger ne va pas sans poser de problèmes. Le fait d’affecter des femmes, notamment issues de la même élite sociale, à de tels organes ne rend pas ces derniers nécessairement plus aptes à prendre en compte les questions de genre ou à protéger les droits des femmes issus de la diversité. La Rapporteuse spéciale souligne la complexité d’une telle situation et met en garde contre la propension à faire de la parité le seul marqueur de progrès en matière de non-discrimination. Il faut regretter que certaines femmes affirment porter la voix du féminisme dans ces milieux et instrumentalisent et s’approprient une version sécuritaire du programme pour les femmes et la paix et la sécurité, dans le but de promouvoir les objectifs étroits de la lutte antiterroriste ou de la répression de l’extrémisme violent. C’est ainsi que des transformations pourtant nécessaires ne sont pas mises en œuvre, sans que l’on reconnaisse les préjudices et les conséquences genrées de ces approches sécuritaires et leurs effets sur les femmes, ni que l’on prenne en compte le fait que les répercussions des mesures de lutte antiterroriste sont subies par des femmes qui sont le plus souvent d’une race, d’une ethnie et d’une religion différentes de celles des décideurs.

Forte de son engagement au long cours auprès des militantes de la société civile, la Rapporteuse spéciale a conscience que les organisations de la société civile dirigées par des femmes et des défenseuses des droits humains ont subi de plein fouet les effets du renforcement de la politique sécuritaire et de la législation en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention et de répression de l’extrémisme violent. Elle confirme l’importance qu’accordent le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains à la nécessité de protéger plus particulièrement les défenseuses des droits humains, notamment des effets négatifs des lois et pratiques de lutte antiterroriste mal conçues et mal appliquées. De récents rapports ont décrit les menaces croissantes qui pèsent sur de nombreuses défenseuses des droits humains dans des pays en conflit ou sortant d’un confit, en particulier ceux en proie au terrorisme ou concernés au premier chef par des mesures mondiales de lutte contre le terrorisme. Les défenseuses des droits humains sont prises pour cible dans des proportions alarmantes, car elles dénoncent les causes profondes des conflits, notamment la corruption, les carences de la gouvernance, les problèmes d’accès à la terre ou aux ressources et la conception traditionnelle de la famille et des rôles des hommes et des femmes dans la société qu’ont les acteurs étatiques et non étatiques. Les États ont de multiples obligations découlant du droit international des droits de l’homme, notamment celles de respecter, protéger et promouvoir les droits de toutes les personnes relevant de leur juridiction et de leur offrir un recours effectif. Ces obligations ont été précisées à la lumière des violations de droits, du ciblage et des représailles dont des défenseuses des droits humains sont victimes du fait de leur action.

Le prix à payer par les femmes est particulièrement élevé dans des États fragiles et touchés par des conflits, où elles subissent la pression redoublée des préjudices causés par des acteurs non étatiques dont la marque de fabrique est la violence aveugle. Les femmes et les filles sont prises entre le marteau et l’enclume dans des situations où des groupes armés non étatiques et des organisations terroristes interdites disputent à l’État le contrôle du territoire et de la gouvernance. La Rapporteuse spéciale est consciente du fait que le terrorisme est particulièrement préjudiciable à la protection des droits des femmes et que les femmes qui en sont victimes se heurtent à des difficultés particulières. Elle affirme que les femmes subissent des préjudices particuliers qui résultent d’inégalités de genre généralisées, de stéréotypes et de suppositions concernant leurs besoins, leur vécu et leur vulnérabilité après un acte terroriste, éléments qui engendrent des politiques et des pratiques qui, à leur tour, font subir des préjudices cumulés aux femmes victimes du terrorisme. Elle est profondément préoccupée par le fait que les femmes et les jeunes filles continuent d’être prises pour cible par des acteurs non étatiques et certains groupes, et plus particulièrement par le fait que la violence sexuelle, le viol, et l’esclavage sexuel sont couramment utilisés pour nuire aux femmes et à leur famille. Elle soutient les efforts déployés pour poursuivre les auteurs d’actes de violence sexuelle en application du droit international et salue les initiatives visant à promouvoir l’application des normes de ce droit aux interventions axées sur les victimes et aux poursuites engagées.