Impact de la pandémie de maladie à coronavirus sur les formes contemporaines d’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage - Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs (A/HRC/45/8)

En mars 2020, le Conseil des droits de l’homme a nommé le Japonais Tomoya Obokata Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences. M. Obokata a pris ses fonctions le 1er mai 2020. Le Rapporteur spécial remercie le Conseil de la confiance qu’il lui a témoignée en le nommant titulaire de mandat. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 42/10 du Conseil, par laquelle est prorogé le mandat du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences.

Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa profonde gratitude et son admiration à sa prédécesseure pour l’important travail accompli dans la lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes au cours de ses deux mandats, entre 2014 et 2020. Par ses travaux thématiques, par exemple sur le travail servile, les objectifs de développement durable, la servitude domestique, l’esclavage dans les chaînes d’approvisionnement, l’esclavage des enfants et la dimension sexiste des formes contemporaines d’esclavage, la précédente titulaire du mandat n’a eu de cesse de plaider en faveur de l’élimination de toutes les formes d’esclavage d’ici à 2030. Son examen de la situation pays par pays et les 10 visites officielles qu’elle a effectuées lui ont non seulement permis de fournir une analyse et des indications précieuses et d’attirer l’attention sur des préoccupations et problèmes liés à l’esclavage et aux pratiques analogues à l’esclavage, mais aussi de formuler des recommandations constructives et pragmatiques.