Il n’y a pas d’excuse qui vaille : les écoles doivent rester ouvertes. Les enfants ne peuvent attendre.

Déclaration d’Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF

27 janvier 2022

NEW YORK, le 27 janvier 2022 – « Alors que le variant Omicron de la COVID-19 continue de se propager dans le monde entier, nous exhortons les gouvernements à faire tout leur possible pour éviter que l’éducation des enfants ne soit davantage mise à mal.

Pour empêcher une catastrophe éducative et remettre les enfants sur le chemin de l’apprentissage, l’UNICEF recommande de :

Laisser les écoles ouvertes. Selon les estimations, 616 millions d’enfants sont actuellement touchés par la fermeture totale ou partielle de leur école. Or, nous savons que la mise en place de mesures d’atténuation permet de laisser les établissements ouverts. Nous savons également que les investissements en faveur de la connectivité numérique peuvent contribuer à ce qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. Nous devons faire preuve d’audace pour assurer le retour à l’école de tous les enfants, notamment par la mise en œuvre de mesures de soutien complètes et plus particulièrement ciblées sur les enfants marginalisés au sein de chaque communauté. Parmi ces mesures, citons par exemple les cours de rattrapage, le soutien à la santé mentale et à la nutrition, ainsi que la protection, entre autres services essentiels.

Vacciner immédiatement les enseignants et l’ensemble du personnel éducatif. Les enseignants et le personnel éducatif doivent bénéficier d’un soutien total et figurer sur la liste des personnes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19, juste après les agents de santé de première ligne et les populations à risque.

Si l’UNICEF soutient la vaccination des enfants dès qu’elle est ouverte à leur tranche d’âge et que les groupes prioritaires sont entièrement protégés, nous demandons toutefois aux gouvernements de ne pas rendre la vaccination obligatoire pour l’apprentissage en classe. Imposer que les enfants soient vaccinés contre la COVID-19 pour accéder aux salles de classe risque en effet d’empêcher certains d’entre eux de bénéficier d’une éducation et, par conséquent, d’accroître les inégalités. Conformément aux recommandations de l’OMS, l’UNICEF préconise donc de laisser les écoles ouvertes et de veiller à ce que les stratégies nationales de lutte contre la COVID-19 aident les enfants à poursuivre leur scolarité et facilitent leur participation à d’autres aspects de la vie sociale, même si les enfants et les adolescents ne sont pas vaccinés.

Les décisions qu’il convient de prendre en situation de crise sont souvent difficiles et appellent des arbitrages complexes. Nous avons conscience que la pandémie de COVID-19 a fait naître des défis sans précédent pour les systèmes scolaires du monde entier, mais les enjeux sont trop importants. Nous devons prendre ensemble toutes les mesures qui s’imposent pour permettre aux enfants de continuer à aller à l’école. »

###

Note aux rédactions :

L’UNICEF et ses partenaires ont élaboré un Cadre pour la réouverture des écoles, indépendamment du statut vaccinal des enfants concernés.

Contacts presse

Georgina Thompson

UNICEF New York

Tél: +1 917 238 1559

Adresse électronique: gthompson@unicef.org

Tess Ingram

UNICEF New York

Tél: +1 347 593 2593

Adresse électronique: tingram@unicef.org