ICVA Bulletin : Les faits marquants de novembre 2018

Message du directeur exécutif

Notre réussite passe par la participation de tous

La réussite d’une action humanitaire efficace et reposant sur des principes passe nécessairement par la participation de tous.

Une étude indépendante réalisée en novembre par ICVA sur la place accordée à la société civile définit le rôle possible d’ICVA dans le renforcement et le soutien d’une société civile plus ouverte et plus diversifiée. Elle expose également le point de vue commun des besoins de la société civile, dont certains font partie de la Stratégie 2019-2021 d’ICVA qui débutera le mois prochain. La prochaine période stratégique d’ICVA sera l’occasion de soutenir les nouvelles pratiques qui facilitent une attribution des ressources financières plus directe et plus large à la société civile. Cliquez ici pour lire la déclaration d’ICVA sur l’étude.

Le soutien décisif en faveur du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) de la part des États membres de l’ONU il y a deux semaines témoigne également de la participation de tous. L’élaboration du pacte a donné l’occasion unique de remettre à l’ordre du jour le régime des réfugiés et offre un cadre facilitant la solidarité internationale avec les réfugiés et les pays d’accueil. Cliquez ici pour lire la déclaration d’ICVA sur le GCR.

Le Pacte mondial sur les migrations, à son tour, attire l’attention du monde entier au moment où la communauté internationale se réunit à Marrakech pour apporter une réponse plus digne et plus complète à la question des migrations. Dans cette perspective, ICVA appelle toutes les parties prenantes à passer de la parole aux actes.

Lorsque nous nous sentons menacés, nous nous replions sur nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons maltraités et dénigrés, nous serrons les rangs et nous mettons sur la défensive. Appuyons-nous sur les engagements durement acquis et, ensemble, poursuivons le dialogue pour une société pacifique.

Ignacio Packer

Directeur Exécutif | ICVA