ICVA Bulletin: Les faits marquants de mars 2020

Message du directeur exécutif

Les ONG se préparent à multiplier les interventions

La guerre en Syrie entre dans sa dixième année… Comme d’autres crises humanitaires, elle sombre chaque jour un peu plus dans l’oubli collectif. Le monde est aux prises avec une pandémie, submergé par un flot d’informations et confronté à la hiérarchisation des priorités.

Le COVID-19 ajoute un nouveau degré de complexité et risque d’aggraver les crises humanitaires existantes.

Afin de garantir que les ONG dans leur ensemble restent sur le terrain et interviennent à tous les niveaux du système, il est nécessaire d’apporter un soutien global, qui se traduira par une solidarité dans la fourniture d’une aide humanitaire conforme aux principes.

Les ONG sont soumises à des restrictions sévères, notamment en matière de déplacement.

Elles assurent la sécurité de leur personnel, subissent une perte de revenu, voient leurs projets reportés, n’ont d’autre choix que de puiser dans leurs réserves financières quand elles en ont et de mettre en place des plans alternatifs…

Nous constatons que les ONG s’adaptent et poursuivent leurs interventions, que les ONG locales et groupes informels de citoyen·nes se mobilisent pour venir en aide à leurs communautés.

Certains organismes donateurs et soutiens n’ont pas tardé à intensifier leur aide et à renforcer leurs engagements pour permettre aux ONG et autres acteurs de travailler. Cela constitue une marque de confiance dans le rôle vital joué par la société civile.

Cependant, collectivement, en tant qu’humanitaires, nous faisons face à un certain nombre de défis cruciaux : comment renforcer les capacités essentielles et comment fournir un appui efficace et adapté aux acteurs locaux et nationaux, par exemple ? Toutes les parties prenantes doivent s’engager dans un dialogue constructif pour déterminer quels organismes sont les mieux placés pour fournir une aide conforme aux principes aux personnes qui en ont le plus besoin, aujourd’hui et demain.

Comme vous le lirez dans la Déclaration d’ICVA* et dans ce Bulletin, les membres d’ICVA jouent un rôle essentiel dans le plaidoyer pour la protection des personnes les plus vulnérables dans les opérations humanitaires en cours, pour un accès ininterrompu des humanitaires, pour un vrai partage des risques*…

La première Conférence annuelle virtuelle d’ICVA* organisée le 18 mars a donné lieu à des discussions inspirantes sur les risques liés à la mise en œuvre d’actions humanitaires conformes aux principes et sur les risques pris par les ONG pour fournir une aide humanitaire efficace et efficiente aux personnes qui en ont le plus besoin. Dans ce Bulletin, vous trouverez des informations sur le rapport de la Conférence annuelle d’ICVA*, le rapport annuel 2019 d’ICVA* et des documents d’information d’ICVA, notamment le document

Conférence annuelle virtuelle d’ICVA

ICVA est fier d’avoir organisé sa première Conférence annuelle virtuelle le 18 mars 2020.

Quelque 1 300 personnes ont participé de manière active et dynamique à la conférence, via la plateforme du webinaire et les diffusions vidéo ou audio.

Si vous n’avez pas pu y prendre part, ne vous inquiétez pas : le rapport et les enregistrements vidéo des trois sessions sont à votre disposition sur la page internet de la Conférence annuelle virtuelle d’ICVA. Vous pouvez accéder aux sous-titres en anglais, en français et en arabe en changeant les paramètres sur YouTube. Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des notes de synthèse sur le site internet d’ICVA (en anglais). annuel 2019 d’ICVA* et des documents d’information d’ICVA, notamment le document Localization and the COVID-19 Humanitarian Response* (Localisation et réponse humanitaire au COVID-19).

Les membres d’ICVA adaptent leurs opérations et assurent la sécurité de leurs organisations. Le Secrétariat d’ICVA traite le COVID-19 comme une thématique transversale englobant nos domaines de priorité* existants et nos méthodes de travail au sein du réseau d’ICVA. Dans cette situation inédite, ICVA 2030* offre à ses membres de multiples possibilités de s’engager, d’ajuster la valeur ajoutée d’ICVA et d’adapter nos méthodes de travail.

Poursuivez votre engagement et rejoignez ICVA 2030*.

Ignacio Packer Director exécutif d'ICVA