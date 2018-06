 ICVA Bulletin : Les faits marquants de mai 2018

Message du directeur général

Priorité à la population – « être et devenir » Notre communauté humanitaire s’accorde à dire que le changement du système doit donner la priorité à la population et aux communautés et les aider à diriger et façonner l’intervention humanitaire. « Priorité à la population » constitue le thème des consultations annuelles HCR­ONG de 2018. Les consultations, co­organisées par le HCR et ICVA, sont un événement majeur et unique qui constitue un lieu de débat important sur les thèmes mondiaux et régionaux, une occasion de découvrir de nouvelles collaborations sur des questions opérationnelles et sur le plaidoyer.

Selon John Samuel : « Dans un plaidoyer axé sur la population, être est aussi important que devenir. » En tant qu’acteurs humanitaires, si nous ne croyons pas profondément en une cause, nous ne pouvons la défendre. Dans le plaidoyer, notre force morale naît de notre intégrité et de notre légitimité. Nous devons passer de la parole aux actes, de la rhétorique à la vie quotidienne, de la théorie à la pratique.

Durant les consultations HCR­ONG mais également lors de réunions de coordination de l’IASC, dans nos relations avec les donateurs, dans les programmes et les événements de renforcement des capacités, dans notre laboratoire d’apprentissage sur le financement humanitaire, dans l’engagement de nos membres, dans la collaboration entre les réseaux, le plaidoyer « Priorité à la population » doit se traduire par une volonté de sortir des sentiers battus. Dans le cas contraire, nous ne pourrons changer. Nous continuerons à échanger entre nous, les « suspects habituels ». Point d’évolution. Ni d’« être » ni de « devenir ».

Ignacio Packer, Directeur général d’ICVA