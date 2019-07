ICVA Bulletin: Les faits marquants de juin 2019

Des bâtons dans nos roues

Au mois de juin, Genève a accueilli la 41e session du Conseil des droits de l’homme (HRC) et le segment consacré aux affaires humanitaires de l’ECOSOC (HAS). Tandis que le HAS se concentre sur l’émergence et l’urgence des questions humanitaires, le HCR s’occupe de renforcer la promotion des droits humains et de répondre aux violations de ces droits dans le monde.

Cette année, nombre de thématiques étaient transversales aux deux plateformes. La Syrie a occupé l’essentiel des discussions, notamment la situation à Idlib et à l’ouest d’Alep, où les atteintes répétées aux populations et infrastructures civiles, dont des hôpitaux et des écoles, vont à l’encontre du droit international et heurtent nos valeurs humaines.

Au-delà des situations nationales, des questions telles que la nécessité de renforcer le respect du droit international, la redevabilité à l’égard de la justice et des personnes concernées, les catastrophes naturelles, le changement climatique, les migrations ainsi que les droits des femmes occupent une place significative dans les débats. Et si le rôle crucial des ONG est reconnu par les deux plateformes, ces dernières ont exprimé leurs inquiétudes concernant le rétrécissement de l’espace d’intervention des ONG cette année.

Par exemple, le HCR a analysé sur le rapport de l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale relatif à l’incrimination de l’aide humanitaire aux personnes réfugiées et migrantes. Les discussions du HAS ont quant à elles porté sur l’incidence des mesures de lutte contre le terrorisme sur l’accès à et la fourniture de l’aide humanitaire.

Préoccupé par cette tendance au rétrécissement de l’espace accordé aux ONG, ICVA a consacré le dernier volet de son programme de formation à la thématique suivante : « How do NGOs navigate shrinking civil society space? » (Comment les ONG s’adaptent-elles au rétrécissement de l’espace de la société civile ?) ICVA continue à s’impliquer auprès de ses membres, des États partenaires et des autres acteurs, afin de garantir que les ONG ne sont pas freinées dans l’accomplissement de leur mission.

Ignacio Packer

Executive Director | ICVA