ICVA Bulletin: Les faits marquants de janvier 2020

Message du directeur exécutif

L’inclusion des personnes en situation de handicap n’attend pas Née avec une infirmité motrice cérébrale, Nujeen Mustafa passait le plus clair de son temps dans un appartement d’Alep, jusqu’à ce qu’en 2015, elle parcoure 5 500 kilomètres pour se rendre en Allemagne. Son courage est un modèle pour le monde. Nujeen est désormais une ardente défenseuse de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’action humanitaire.

Les chiffres obtenus grâce à un projet conjoint de l’IDA, HI et CBM International (en anglais) indiquent que 92 % des acteurs et actrices humanitaires estiment que les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réponse humanitaire, et que le taux de financements accordés aux projets humanitaires inclusifs des personnes en situation de handicap est très bas.

L’amélioration de la prise en compte des personnes en situation de handicap dans ces projets était l’une des thématiques du Sommet humanitaire mondial et des engagements de suivi, parmi lesquels la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire (2016, en anglais).

Les nouvelles Lignes directrices sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire (en anglais) ont été publiées à Genève lors de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires 2020. Cette publication représente le point culminant des travaux du groupe de travail de l’IASC consacré à cette thématique depuis 2016.

Les ONG ont largement contribué à ce processus consultatif et accueillent avec enthousiasme le rôle exceptionnel joué par les personnes en situation de handicap. C’est l’une des rares initiatives mondiales dans lesquelles les personnes concernées ont été directement impliquées dans l’élaboration d’un outil au service d’une intervention à leur propre bénéfice.

Et maintenant, nous devons donner vie à ses lignes directrices et les traduire en actions concrètes dans notre travail quotidien. ICVA a intégré les lignes directrices dans son programme de formation et d’apprentissage et, dans le souci de soutenir ses membres, les diffuse auprès du personnel des ONG de notre secteur.

Et vous ? Comment contribuez-vous à l’utilisation de ces lignes directrices dont la portée systémique est essentielle ?

Ignacio Packer

Director exécutif d'ICVA