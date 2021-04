IASC Directives Integration des personnes handicaptées dans l'action humanitaire, Juillet 2019

1. Introduction

Sur quoi portent les directives ?

Les directives décrivent les actions essentielles que doivent entreprendre les acteurs humanitaires en vue d’identifier et de répondre de manière effective aux besoins et droits des personnes handicapées qui risquent le plus d’être laissées pour compte dans les contextes humanitaires. Les mesures recommandées dans chaque chapitre placent les personnes handicapées au centre de l’action humanitaire, à la fois comme acteurs et comme membres des populations affectées. Elles sont spécifiques aux personnes handicapées et au contexte de l’action humanitaire, et s’appuient sur des normes et directives existantes plus générales, notamment la Norme humanitaire fondamentale (CHS), le Manuel Sphère et les Normes d’inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Ce sont les premières directives humanitaires à avoir été élaborées avec et par les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, en association avec les parties prenantes humanitaires traditionnelles. Fondées sur les résultats d’un processus régional et mondial intensif de consultation multipartite, elles ont été conçues dans le but de promouvoir la mise en œuvre de programmes humanitaires de qualité dans tous les contextes et dans toutes les régions, en vue d’établir et d’améliorer l'intégration des personnes handicapées, et d’accroître leur participation significative à la prise des décisions qui les concernent