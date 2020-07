HRP Global: COVID-19 (avril – décembre 2020) Rapport d'étape: Première edition, 26 juin 2020

La pandémie de la COVID-19 a augmenté les besoins humanitaires dans le monde en 2020. Au début de de l’année 2020, les besoins humanitaires mondiaux étaient déjà près de 30 milliards de dollars, et le nombre de personnes devant avoir besoin d’une aide pour survivre était de 168 millions. Ces besoins mondiaux ont atteint un chiffre record de 37 milliards de dollars, notamment les besoins financiers pour répondre à la COVID-19. La pandémie de la COVID-19 comprend les besoins existants et les nouveaux défis sans précédent qu’elle a créés. Avec la rapide augmentation de cas en Afrique et en Amérique latine et dans les Caraïbes, la pandémie devrait atteindre un sommet dans les deux à six mois à venir dans les endroits les plus fragiles du monde. La pandémie et la récession mondiale associée feront s’envoler la vulnérabilité et les besoins humanitaires dans des pays déjà en situation de crise humanitaire.

L’impact est étendu et va au-delà des conséquences directes de la COVID-19 et d’autres facteurs sanitaires pour des millions d’individus. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë pourrait doubler avec la diminution de l’approvisionnement alimentaire et l’augmentation des prix. Dans dix pays, notamment ceux ayant des besoins humanitaires aigus, tels que la Syrie, le Yémen et la République démocratique du Congo, plus d’un million de personnes se trouvent déjà au bord de la famine. La pandémie pourrait à long terme plonger jusqu’à 35 pays dans la famine, comme l’Afghanistan, la République centrafricaine et Haïti. Plus de 80 millions d’enfants pourraient ne pas bénéficier des campagnes d’immunisation et de vaccination systématiques.

Près de cent pays déclaraient avoir suspendu ou interrompu leurs campagnes d’immunisation systématique au début du mois de mai (UNICEF, OMS, GAVI). Les rapports sur la violence sexuelle et sexiste se multiplient. De 40 à 60 millions de personnes supplémentaires seront plongées dans la pauvreté extrême du fait de la chute des revenus et de la disparition des emplois (Banque mondiale).

La communauté humanitaire s’est réunie pour produire un Plan de réponse humanitaire global inter-organisations (GHRP) pour la COVID-19 qui a été lancé le 25 mars et mis à jour le 7 mai. La troisième mise à jour du GHRP sera publiée le 16 juillet. Cette mise à jour couvrira les mêmes 63 pays que celle de mai. Elle portera sur les changements de la situation et des besoins, sur les résultats et les réalisations collectifs, les défis opérationnels et les besoins financiers actuels.

OCHA œuvre également avec des organisations partenaires à la finalisation du Cadre de suivi global du GHRP et à l’organisation de la collecte de données. Les organisations des Nations unies ont la responsabilité de regrouper les données dans le monde et de les rapporter par rapport aux indicateurs du Cadre. La mise à jour du GHRP de juillet rendra compte de ces indicateurs. Après juillet, les indicateurs sélectionnés continueront d’apparaître régulièrement dans les Rapports d’étape du GHRP.

Outre le travail de révision et le Cadre de suivi du GHRP, une planification a été initiée pour l’intégration des besoins humanitaires et des besoins financiers liés à la COVID-19 dans les Plans de réponse humanitaire (HRP) et l’Aperçu de la situation humanitaire dans le monde de 2021 (GHO). Les réponses à la COVID-19 et les autres réponses seront intégrées en 2021 sans distinction entre les besoins de financement pour ces deux types de réponses.

Ce rapport est prévu pour août, septembre et octobre. Il comprendra de brèves mises à jour sur le contexte opérationnel et les pratiques de terrain adaptées ; il présentera un regard en profondeur sur des secteurs spécifiques, les groupes à risque et d’autres sujets