HCR : A la COP26, le monde doit passer des paroles aux actes pour les personnes déplacées et les apatrides

La crise climatique est une crise humaine. Elle sévit partout et maintenant et a des conséquences pour tout le monde.

Toutefois, les pays et les communautés disposant de moins de ressources et d’une moindre capacité d’adaptation à un environnement de plus en plus inhospitalier sont confrontés aux pires conséquences. Le changement climatique intensifie les menaces en matière de sûreté, de sécurité et de dignité des personnes. Il aggrave la pauvreté et compromet l’accès durable à la nourriture, à l’eau et aux moyens de subsistance.

Cette semaine, à la COP26, j’ai souligné les conséquences de l’urgence climatique sur les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides. Quatre-vingt-dix pour cent des réfugiés relevant du mandat du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et 70% des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays par un conflit sont originaires de pays qui comptent parmi les plus vulnérables face au changement climatique. Des millions d’autres personnes sont contraintes de quitter leur foyer chaque année en raison de catastrophes climatiques.

Les communautés déplacées qui vivent dans des zones vulnérables aux changements climatiques sont confrontées à des menaces pour leur vie et leurs moyens de subsistance. Sans une assistance suffisante pour les aider à s’adapter, les cycles de crises et de déplacements vont se poursuivre et s’aggraver.

Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les peuples autochtones sont souvent touchés de façon disproportionnée. Les objectifs de développement durable et les autres efforts visant à garantir les droits de ces groupes sont sapés par notre négligence collective face à la nécessité de réduire les émissions de carbone et à financer l’adaptation.

À Glasgow, le HCR a appelé à une action et à un soutien accrus pour éviter, minimiser et traiter les déplacements, ainsi qu’à un soutien plus marqué en faveur de l’adaptation, en particulier pour les personnes déplacées mais également pour les communautés d’accueil.

Nous saluons les efforts déployés pour atténuer les émissions, augmenter le financement, soutenir l’adaptation, et traiter les pertes et dommages. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que la COP26 n’a pas défini d’actions tangibles pour concrétiser les engagements dans ces domaines, qui seront essentiels pour protéger les communautés vulnérables dans le monde entier et éviter des conséquences dévastatrices pour des millions de réfugiés, de personnes déplacées et d’apatrides.

Les dirigeants de la planète doivent redoubler d’efforts pour renforcer les moyens de défense de ceux qui sont le plus durement touchés par la crise climatique. Il faudra pour cela soutenir financièrement, technologiquement et en termes de compétences ceux qui travaillent déjà sur le terrain pour fortifier et protéger leurs communautés.

Les États doivent s’en tenir à leur engagement de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius et de parvenir à un niveau mondial net de zéro d’ici le milieu du siècle.

La participation significative et le leadership des communautés déplacées doivent être assurés dans la recherche sur le climat, l’adaptation et les efforts d’atténuation.

Les engagements doivent être respectés pour financer l’action climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. La moitié de ces fonds devrait être utilisée pour l’adaptation.

Si ces efforts sont insuffisants, des millions de réfugiés, de personnes déplacées et d’apatrides seront gravement affectés.

Le HCR travaille déjà à la protection des personnes en première ligne de la crise climatique en soutenant la résilience des personnes déplacées face à l’accélération du risque climatique. Pour faire face à ces défis, nous jouons notre rôle, mais des efforts collectifs sont nécessaires de toute urgence pour réduire drastiquement les émissions et soutenir l’adaptation.

Visualisation de données : https://storymaps.arcgis.com/stories/e363b11bf8c34716889230af52b41cb4

Images : https://media.unhcr.org/Package/2CZ9LO6QJ6PU

Messages clés et appels à l’action de la COP26 du HCR : https://www.unhcr.org/protection/environment/61855b574/key-messages-and-calls-to-action-cop26.html