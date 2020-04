Handicap International adapte ses programmes à la lutte contre l’épidémie

COVID-19

Mobilisation de ses ambulances dédiées au déminage, fabrication & distribution de materiel de protection, sensibilisation…

Face à la progression de l’épidémie dans les pays les plus pauvres, Handicap International a déjà adapté près de 60 de ses programmes pour répondre à la crise. Alors qu’elle est encore relativement invisible dans ces pays en raison de la faiblesse des capacités de détection, l’ONG se prépare à une vague d’une ampleur jamais connue. Reconversion des ambulances habituellement dédiées au déminage, fabrication et distribution de materiel de protection, mobilisation des travailleurs sociaux à des fins de détection de la maladie ;

A travers ces adaptations, Handicap International entend soutenir les populations, dans la prévention et la détection de la maladie, l’effort de confinement et le renforcement des systèmes de santé.

Se préparer à une crise longue et durable

Aujourd’hui, alors que les pays les plus riches sont au plus haut de la crise, les pays les pauvres, se préparent à une vague d’une ampleur inconnue. En Afrique, 10 759 cas positifs et plus 520 décès ont été signalés dans 45 pays, mercredi 15 avril. Dans ces pays ou la faiblesse de tests rend encore relativement invisible la crise, les systèmes de santé faibles et parfois inexistants seront très rapidement dépassés. A titre d’exemple au Burkina Faso, 20 lits de réanimation sont aujourd’hui opérationnels pour l’ensemble du pays. En République Centrafricaine, seuls 3 respirateurs sont actuellement disponibles. Une goutte d’eau au regard de la crise que traversent actuellement les pays les plus riches déjà en manque de matériel.