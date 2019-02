Hacer frente a la inseguridad alimentaria a nivel urbano: convertir los compromisos mundiales en realidades locales

En una reunión de alto nivel de la ONU con alcaldes y responsables de políticas alimentarias urbanas, el Director General de la FAO pide transformar los sistemas alimentarios para ofrecer alimentos saludables y nutritivos para todos.

19 de febrero de 2019, Nueva York – El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, instó hoy a las ciudades de todo el mundo a redoblar sus esfuerzos para convertir en realidades locales los compromisos mundiales alcanzados sobre seguridad alimentaria, nutrición y cambio climático.

“Para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –explicó-, el compromiso político de los líderes mundiales no es suficiente. Necesitamos también la plena participación de las autoridades locales. A fin de cuentas, es a nivel local donde la gente vive, come, usa agua o tira su basura”.

Graziano da Silva hizo este llamamiento en una reunión de alto nivel copresidida por la Presidenta del 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT), en la que participaron los alcaldes de Valencia (España), Quito (Ecuador) y Surabaya (Indonesia), así como responsables de políticas alimentarias de Nueva York, Praia y de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

En un momento de rápida urbanización, las ciudades se están convirtiendo en agentes de cambio cada vez más importantes, incluso en lo que se refiere a las políticas y medidas destinadas a proporcionar acceso a una alimentación saludable para todos, señaló el Director General de la FAO.

En la actualidad, cerca del 55 por ciento de la población mundial vive en zonas urbanas, proporción que se espera que aumente hasta el 68 por ciento en 2050, en particular en África y el Sudeste asiático, donde hoy en día se concentran mayoritariamente el hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, alrededor del 80 por ciento de todos los alimentos producidos se consumen en zonas urbanas. Alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 (ODS 11), que apunta a promover ciudades y comunidades sostenibles, es “fundamental” para lograr todos los demás ODS, subrayó Graziano da Silva.

Aunque el número de personas hambrientas en el mundo ha aumentado en los últimos tres años, también lo ha hecho el número de las que padecen obesidad “sobre todo en las zonas urbanas, donde es más probable que la gente coma alimentos procesados más baratos y ricos en grasas trans, azúcar y sal”, advirtió el responsable de la FAO.

“Necesitamos urgentemente transformar y poner en marcha sistemas alimentarios que ofrezcan alimentos saludables y nutritivos para todos, preservando al mismo tiempo nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad”, subrayó Graziano da Silva. Para ello, explicó, hay que integrar las actuaciones desde la producción hasta el consumo de alimentos.

Añadió que ya no podemos pensar en las zonas rurales y urbanas como una dicotomía, como entidades disociadas. Los residentes en las ciudades no pueden ser considerados como meros consumidores de alimentos, y las comunidades rurales no deben ser vistas exclusivamente como productores de alimentos. Es importante ofrecer a los agricultores familiares un mejor acceso a los servicios, infraestructuras y mercados, crear las condiciones para que los habitantes de las ciudades consuman alimentos más frescos y nutritivos, basados en cadenas alimentarias cortas -así como en la agricultura urbana y periurbana-, y reducir la cantidad de alimentos que se pierden o desperdician.

Necesarias políticas públicas para promover dietas saludables

El Director General de la FAO elogió la iniciativa “Salud mundial y política exterior” adoptada recientemente por la Asamblea General de la ONU, que aborda el tema clave de la nutrición para fomentar la promoción de dietas y estilos de vida saludables con políticas específicas vinculadas a los compromisos nacionales en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición.

“Dado que la epidemia de obesidad y sobrepeso está fuera de control y sus efectos cuestan a los sistemas sanitarios nacionales anualmente más que el gasto militar en todo el mundo, la comunidad internacional debe ir más allá”, dijo. “Son necesarias con urgencia políticas públicas que promuevan dietas saludables para abordar las opciones alimentarias de la población”.

Graziano da Silva señaló que varios países han puesto en marcha la adopción de políticas fiscales y regulatorias, incluyendo la imposición de impuestos a alimentos y bebidas no saludables, el etiquetado en la parte frontal del envase, la restricción de la comercialización de alimentos no saludables para niños y adolescentes, y que estas medidas pueden servir como referencia para otros.

“El sobrepeso y la obesidad son un problema público, no privado: los gobiernos deben implementar políticas y programas destinados a proporcionar alimentos saludables, nutritivos y asequibles para todos. Las familias y los individuos ya no pueden ser los únicos responsables de lo que comen y cómo comen”, concluyó.

En su discurso ante los participantes en la reunión, la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, afirmó: “los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental contribuyendo a garantizar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se haga realidad. Las ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles son fuentes de oportunidades y desarrollo. Trabajemos juntos para que los grandes núcleos urbanos de todo el mundo ofrezcan una mayor calidad de vida a todos sus habitantes”.

“Una de las características del siglo XXI es que las ciudades ofrecen cada vez más soluciones autónomas a los retos del desarrollo. Los problemas de la humanidad son demasiado importantes para dejarlos únicamente en manos de los Estados”, dijo Joan Ribó, Alcalde de Valencia, España, donde la FAO está apoyando el establecimiento del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible, destinado a promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles en las ciudades.

“Tanto si ayudamos a desarrollar políticas urbanas nacionales, contribuimos a la planificación urbana y territorial integrada, trabajamos para fortalecer la resiliencia climática de la población urbana pobre o si respaldamos la urbanización eficiente en el uso de los recursos, alimentar a las ciudades en un contexto de cambio climático es parte fundamental de nuestros esfuerzos para crear comunidades más resilientes, inclusivas y sostenibles en la continuidad entre el espacio rural y el urbano”, afirmó por su parte Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-HABITAT, en un mensaje de video.

“Los instrumentos como los ODS y la Nueva Agenda Urbana involucran a todos los niveles de gobierno. A nivel de los municipios, nos complace afrontar los desafíos nuevos y los pendientes, pero necesitamos ayuda para obtener las herramientas y recursos adecuados”, indicó a su vez Mauricio Rodas, Alcalde de Quito.

El apoyo de la FAO a las ciudades

La FAO ha estado muy comprometida en promover el desarrollo sostenible de las ciudades basado en los sistemas alimentarios y un enfoque territorial.

En este sentido apoya la implementación del “Pacto de política alimentaria urbana de Milán”, el primer protocolo internacional que insta a las ciudades a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que proporcionen alimentos saludables y accesibles para toda la población, protejan la biodiversidad y reduzcan el desperdicio alimentario.

La FAO ha participado también activamente en el proceso de Hábitat III que dio lugar a la aprobación de la “Nueva Agenda Urbana” en la Conferencia de Quito en 2016. El “Marco de la FAO para la Agenda Alimentaria Urbana” incluye ideas para implementar medidas con el objetivo de generar empleo, fortalecer las cadenas locales de valor alimentario, y reducir y gestionar los niveles elevados de desperdicio de alimentos en muchas ciudades.

