Guide thématique pour les : Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire (Nutrition)

1. À propos de ce guide thématique

Objet de ce guide

Le présent guide thématique est issu de la version intégrale des Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : réduction des risques, promotion de la résilience et aide au relèvement du Comité permanent interorganisations (IASC, 2015)1 . Il a pour objectif d’aider les acteurs du secteur de la nutrition et les communautés victimes d’un confl it armé, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre situation d’urgence humanitaire à coordonner, planifi er, mettre en œuvre, suivre et évaluer les mesures essentielles de prévention et d’atténuation de la violence basée sur le genre à travers le secteur de la nutrition2 .

Comme cela est expliqué plus loin, la violence basée sur le genre est un problème répandu qui relève à la fois des domaines de la santé publique et des droits de l’homme à l’échelle internationale. Lors d’une crise humanitaire, de nombreux facteurs peuvent exacerber les risques liés à la violence basée sur le genre, notamment l’augmentation de la militarisation, l’absence de protections communautaires et étatiques, les déplacements de population, la rareté des ressources essentielles, la perturbation des services communautaires, l’évolution des normes culturelles et socioculturelles liées au genre, la perturbation des relations et l’effondrement des infrastructures.

Tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le cadre d’une situation d’urgence ont le devoir de protéger les personnes touchées par la crise, y compris contre la violence basée sur le genre. Pour sauver des vies et maximiser la protection, des mesures essentielles doivent être prises de manière coordonnée dès le début de la préparation aux situations d’urgence. Ces actions, nécessaires dans n’importe quelle crise humanitaire, sont décrites dans la partie 3 : recommandations relatives à la nutrition. Elles visent trois grands objectifs, qui sont interdépendants :