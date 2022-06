Guide pour un développement qui tient compte des risques : Approche pratique pour les organisations de la société civile et les communautés les plus menacées

INTRODUCTION

Qu’est-ce que le développement qui tient compte des risques ?

Le développement qui tient compte des risques accorde la priorité aux risques auxquels sont exposées les communautés vivant dans les situations les plus vulnérables. Il se place du point de vue des personnes qui sont elles-même les plus exposées au risque. Les communautés les plus menacées proposent des solutions de développement qui atténuent leurs risques et renforcent leur résilience.

Accorder la priorité aux communautés les plus exposées

GNDR veut éviter que les aléas ne deviennent des catastrophes. En tant que réseau mondial d’organisations de la société civile, lorsque nous répondons aux aléas, aux risques et aux difficultés qui provoquent des catastrophes, nous pouvons facilement penser que nous sommes « tous dans le même bateau ».

Toutefois, si l’on examine de plus près les communautés et les risques auxquels elles sont confrontées, il apparaît que nous ne sommes pas « tous dans le même bateau » de la même manière. Les aléas, les risques ou les difficultés causent la discrimination.

Le développement qui tient compte des risques accorde la priorité aux risques auxquels sont exposées les communautés vivant dans les situations les plus vulnérables. Il se place du point de vue des personnes qui sont elles-même les plus exposées au risque.

Les communautés les plus menacées proposent des solutions de développement qui atténuent leurs risques et renforcent leur résilience. Leur réalité, leurs expériences passées, leurs connaissances, leur organisation et leur action nous permettent d’être véritablement informés des risques quand nous planifions le développement. Il s’agit d’une approche qui permet, dans l’ensemble, un développement plus durable et plus résilient.

Fonder le développement sur les perspectives communautaires de risque

L’objectif premier du développement qui tient compte des risques est de préparer les communautés les plus vulnérables aux risques futurs, de prendre des mesures proactives pour atténuer les risques et de renforcer la résilience des communautés et des paysages qu’elles occupent et dont elles dépendent – et ce, dans le cadre d’un processus qu’elles dirigent elles-mêmes.

Les facteurs de risque dépendent aussi des lieux dans lesquels nous vivons, comme la capacité environnementale et le service écosystémique fourni. Malheureusement, les facteurs de risque sont également liés aux actions des personnes et à des facteurs sociaux, économiques et psychologiques qui mettent certaines personnes en danger plus que d’autres.

Lorsque le développement ne tient pas compte des risques, ce dont témoignent les communautés les plus menacées est que, loin d’offrir des progrès, ce soi-disant « développement » crée de nouveaux risques, augmente le risque existant et annule tout gain potentiel. Il invite toutes les personnes concernées à reconnaître que les choix de développement créent des risques, mais aussi des opportunités.

Un développement qui tient compte du risque ne peut être réalisé que si le processus de planification du développement est informé par la connaissance du risque et agit pour atténuer ce dernier. La planification du développement qui tient compte des risques doit donc impliquer de multiples parties prenantes ayant des objectifs et des programmes multiples, afin de rationaliser les actions et les décisions par la cohérence et la collaboration.

L’objectif est d’aboutir à des actions stratégiques documentées et à des décisions prises d’un commun accord qui permettront de :

Éviter de créer des risques complexes par de mauvais choix de développement ;

Réduire les risques complexes en utilisant le développement pour réduire la vulnérabilité et l’exposition, et augmenter la résilience ;

Promouvoir l’apprentissage itératif et constant pour améliorer le développement durable et la résilience.

Plus important encore, si la planification du développement tient compte des risques locaux du point de vue des personnes les plus exposées, son potentiel d’impact positif sur les vies, les moyens de subsistance et les biens est considérablement renforcé.

Six facteurs de risque

GNDR a identifié six facteurs de risques : il s’agit de contextes où la réduction des risques de catastrophes devient plus difficile à mesure que le monde change. Ils sont interconnectés et ont le potentiel d’amplifier les risques existants et d’avoir un impact négatif sur le développement des communautés les plus exposées, ainsi que sur la société dans son ensemble.

Comprendre ces facteurs de risque et la manière dont ils opèrent ou influencent les communautés, en particulier du point de vue des personnes les plus exposées, peut aider à prendre des décisions efficaces et pertinentes pour mieux tenir compte des risques.

Une compréhension localisée des facteurs intrinsèques qui accroissent la vulnérabilité des populations à ces facteurs de risque dans divers contextes géographiques, socioculturels et économiques est indispensable.

Un développement qui tient compte du risque intègre cette perspective de risque en incorporant les facteurs de risque et les aléas dans chaque étape du processus de planification du développement.

Changement climatique

Inégalité entre les sexes

Urbanisation

Déplacement forcé

Insécurité alimentaire et hydrique

Conflit

Planifier un développement qui tient compte du risque

La planification du développement est un outil de prise de décision. Lorsque ce processus est appliqué par les communautés les plus exposées et leur entourage, il leur permet de prendre des décisions éclairées pour réaliser, en tant que communauté, leurs aspirations, pour elles-mêmes et pour leur lieu de vie.

Le développement qui tient compte du risque permet de résoudre les problèmes et les blocages qui entravent leur progression et leur croissance – en particulier le risque lié aux facteurs de risque et aux aléas.

Les pratiques conventionnelles de planification sont désormais remplacées par des processus plus dynamiques et itératifs, à mesure de la transformation rapide des paysages et des communautés. Cela est dû en partie au fait que les aléas et les facteurs de risque qui leur sont associés deviennent plus complexes, intenses et fréquents.

Le processus GNDR de planification d’un développement qui tient compte des risques, dirigé par la communauté et participatif, comprend neuf étapes. Lors des révisions régulières des plans et des stratégies de développement, passez en revue les neuf étapes. Posez toujours la question : Comment les communautés les plus exposées et tous ceux qui les entourent peuvent-ils travailler ensemble pour renforcer la résilience et éviter que les aléas ne deviennent des catastrophes ?

Éviter que les aléas ne deviennent des catastrophes

GNDR espère que les connaissances, l’expertise et les réalités locales considérées du point de vue des communautés les plus exposées contribueront aux plans de développement de tous les acteurs, notamment le gouvernement, les institutions internationales et le secteur privé, et qu’ainsi les politiques et les pratiques seront mieux informées des risques et que les aléas ne deviendront pas des catastrophes.

Le guide et la boîte à outils de GNDR sur le développement qui tient compte des risques exposent les principes, les approches, les étapes et les mesures à prendre pour mener à bien la planification du développement qui tient compte des risques.