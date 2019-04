Guide - Indicateurs harmonisés éducation en situation d'urgence - revisions 2018

Ces indications sont valables pour le rapportage HRP (sous RPM pour certains) et pour le rapportage HPM / SitRep, pour les résultats du cluster et de l’UNICEF.

ACCES

Nombre de garçons et filles (3 à 17 ans) non scolarisés affectés par la crise ayant accès à l'éducation

Les recommandations ci-dessous sont alignées dans la mesure du possible avec celles des SMQs et RAM.

Définitions / contenus

Les enfants considérés sont les réfugiés, les déplacés, les retournés, les populations hôtes et les autres enfants (garçons et filles) vulnérabilisés par les crises en âge scolaire (3 à 17 ans) qui n’ont pas ou plus accès à l’éducation à cause de la crise. Les enfants de la communauté hôtes n’ayant jamais eu accès à l’éducation sont également comptés afin de promouvoir la cohésion sociale et la paix dans la communauté d’accueil.

Les enfants qui étaient scolarisés au cours de l’année scolaire précédente ne doivent pas être ciblés ni rapportés comme bénéficiaires.

Exemple : 500 enfants scolarisés pendant l’année scolaire 2017-2018 => ces enfants ne seront pas comptés parmi les enfants en besoin d’accès durant la planification pour 2019, ne seront pas cibles par l’accès et ne seront pas rapportés en 2019.

Les enfants comptés dans cet indicateur sont les enfants à qui l’UNICEF et les partenaires du cluster permettent l’accès à l’éducation formelle et non formelle dans un environnement protecteur aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ainsi que les formations professionnelles et techniques.

L’accès peut se faire dans les espaces temporaires, dans les classes semi-permanentes, ou dans les écoles hôtes existantes, construites ou réhabilitées avec les ressources de l’UNICEF, du Cluster ou du Gouvernement.

Le chiffre rapporté pour l’UNICEF devrait refléter le nombre d’enfants en situation de crise humanitaire dont l’inscription à l’éducation formelle ou non formelle, préscolaire, primaire et secondaire peut être attribuée au soutien de l’UNICEF (financement de l’UNICEF).

Différents types d’interventions peuvent permettre l’accès à l’éducation (construction / réhabilitation, distribution de matériels, paiement des frais de scolarité, paiement des salaires des enseignants, plaidoyer, sensibilisation / C4D, etc.) ; cependant :

Le lien entre les interventions de l’UNICEF et l’inscription des enfants doit être solide et direct (considérer que si l’activité n’avait pas été menée, les enfants n’auraient pas eu accès)

Il faut éviter les doubles comptes lorsque plusieurs activités touchent les mêmes enfants

L’UNICEF ne doit compter que les enfants supportés à travers ses propres financements le reste des enfants sera rapportée comme résultat du cluster, même si les actions sont prises uniquement par le gouvernement (sans les partenaires), car les enfants dans le besoin ont été – de facto - atteints

Le narratif (i.e. dans le SitRep) permettra de préciser les activités qui ont permis l’accès

Dans le cas d’activités de sensibilisation, échanges et engagements communautaires pour la réouverture des écoles en tant qu’espaces d’apprentissage protecteurs, les enfants hors de l’école qui ont pu être scolarises dans ces écoles seront comptés comme bénéficiaires sous l’indicateur d’accès.

De la même façon dans le cas d’activités de sensibilisation et de plaidoyer avec les écoles coraniques pour l’installation de TSL, l’ajout de certains modules / compétences de base et le plaidoyer pour l’intégration des enfants déplacés ou affectés du fait de la fermeture des écoles, les enfants hors de l’école qui ont pu être scolarisés dans ces écoles coraniques seront rapportés comme bénéficiaires sous l’indicateur d’accès.