Guide des premiers secours psychologiques

Avant-propos

Tout le monde peut se trouver dans une position dans laquelle il rencontre une personne en situation de détresse, ayant besoin d’un soutien émotionnel et pratique : les premiers secours psychologiques (1ers SP). Des crises ont lieu constamment. Parfois elles sont de nature personnelle et de petite ampleur, affectant seulement une personne. D’autres fois, elles sont plus importantes et touchent un grand nombre de personnes. Peu importe l’échelle, les personnes affectées par une crise peuvent avoir besoin de premiers secours psychologiques.

En tant que volontaires et membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mais aussi travailleurs humanitaires, la nature de notre travail fait que nous pouvons rencontrer chaque jour des personnes en situation de détresse.

Les premiers secours psychologiques sont un moyen simple mais puissant d’aider une personne en situation de détresse. Il s’agit d'une manière d’aider, qui nécessite de faire attention aux réactions de la personne, d’écouter activement et si besoin, de fournir une aide pratique pour remédier aux problèmes immédiats et aux besoins essentiels. Acquérir des compétences en matière de 1ers SP et comprendre les réactions aux crises permet à l’aidant non seulement d’aider les autres, mais d’aussi d’appliquer ces mêmes compétences à ses propres crises.

Malgré l’existence d’un nombre important de formations et de matériels de référence sur lesers SP, il était nécessaire de développer un matériel adapté aux besoins et aux contextes spécifiques du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, travaillant dans leur propre communauté que ce soit dans l’urgence ou non, ou sur le long terme.

Les outils développés comprennent ce guide de 1ers SP pour les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un petit livret d’introduction et quatre modules de formation.

Les deux premiers modules couvrent les compétences en 1ers SP de base, le troisième porte sur les enfants et le quatrième sur les 1ers SP de groupe.

Le quatrième module de formation répond à un besoin en formation et en conseils accru sur la manière de fournir des soins et un soutien au personnel et aux volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous espérons vivement que l’étendue du matériel fourni dans Premiers Secours Psychologiques pour les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aidera le personnel et les volontaires dans leur tâche principale qui est celle d’aider les bénéficiaires. L'objectif de notre initiative est de sans cesse assister les Sociétés nationales pour qu’elles offrent le soutien psychosocial le plus efficace aux personnes qu’elles aident.

Nana Wiedemann Directrice du Centre de référence de la Fédération Internationale pour le Soutien Psychosocial