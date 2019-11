Guide clinique et thérapeutique - édition 2019

ISBN 978-2-37585-042-8

Avant-propos

Ce guide clinique et thérapeutique s’adresse aux professionnels de santé impliqués dans les soins curatifs au niveau des dispensaires et des hôpitaux de premier niveau.

Nous avons essayé de répondre le plus simplement possible aux questions et problèmes auxquels est confronté le personnel de santé par des solutions pratiques, conciliant l’expérience acquise sur le terrain par Médecins Sans Frontières, les recommandations des organismes de référence tels que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et celles des ouvrages spécialisés en la matière.

Cette édition aborde les aspects curatifs, et dans une moindre mesure les aspects préventifs, des principales pathologies rencontrées sur le terrain. La liste est incomplète mais couvre l’essentiel des besoins.

Ce guide est utilisé non seulement dans les programmes appuyés par Médecins Sans Frontières, mais aussi dans d’autres programmes et dans des contextes différents. Il fait notamment partie intégrante du kit sanitaire d’urgence de l’OMS.

Ce guide est traduit par Médecins Sans Frontières en anglais et en espagnol. Des éditions en d’autres langues ont également été produites sur les terrains d’intervention.

Ce guide a été élaboré collectivement par des professionnels de santé pluridisciplinaires possédant tous une expérience du terrain.

Malgré l’attention portée à sa réalisation, des erreurs ont pu se glisser dans le texte. Les auteurs remercient les utilisateurs, si tel est le cas, de bien vouloir les signaler. Ils rappellent qu’en cas de doute, il appartient au prescripteur de s’assurer que les posologies indiquées dans ce guide sont conformes aux spécifications des fabricants.

Afin d’assurer à ce guide l’évolution la plus adaptée aux réalités du terrain, merci de nous communiquer vos commentaires ou suggestions.

Les protocoles thérapeutiques étant en constante évolution, il est recommandé de consulter les mises à jour mensuelles.