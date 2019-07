Gros plan sur la sécurité sanitaire mondiale

Les microbes ne s’arrêtent aux frontières et une maladie infectieuse qui menace quelque part, menace partout. Préserver notre monde des épidémies passe par un renforcement de la capacité des pays à prévenir les menaces sanitaires actuelles et futures, à les détecter et à y répondre efficacement.

Pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale, il faut commencer par protéger les personnes des maladies auxquelles elles font face aujourd’hui. Le VIH, la tuberculose et le paludisme comptent parmi les infections les plus meurtrières de la planète et ont entraîné 3 millions de décès rien qu’en 2017.

Jamais auparavant les déplacements de populations n’ont été aussi massifs. Ainsi, en 2017, 258 millions de personnes habitaient dans un autre pays que celui où elles étaient nées. Du fait des changements climatiques, les êtres humains sont davantage exposés aux maladies à transmission vectorielle.

Dans notre monde où tout est lié et où l’on se déplace rapidement, chaque pays est vulnérable à de nouvelles « superbactéries » résistantes aux antimicrobiens. Du reste, ces maladies infectieuses responsables de décès tragiques et de souffrances peuvent également nuire à la croissance économique et au commerce, accroître les migrations et menacer le développement et la stabilité.

Fidèle à sa mission d’en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, le partenariat du Fonds mondial fait figure de chef de file pour sauver des vies, prévenir les infections et combattre la résistance de ces maladies aux médicaments. En investissant dans la surveillance et les laboratoires, la formation des professionnels de la santé, les chaînes d’approvisionnement et la collecte de données, le Fonds mondial aide les pays à mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé à même de réagir à la prochaine flambée épidémique.

PROTÉGER LES POPULATIONS DES MENACES SANITAIRES D’AUJOURD’HUI

Grâce à un meilleur accès aux traitements anti-VIH, le nombre de décès imputables au sida a chuté de moitié depuis le pic de 2005, mais un peu moins d’un million de personnes en sont encore mortes en 2017. Avec 1,3 million de décès par an hors coinfections avec le VIH, la tuberculose est aujourd’hui la première cause de mortalité due à une maladie infectieuse. À l’échelle mondiale, 36 pour cent des 10 millions de personnes atteintes de tuberculose manquaient à l’appel en 2017, ce qui signifie qu’elles n’ont été ni diagnostiquées ni traitées ni déclarées.

Les taux de mortalité liés au paludisme dans le monde ont diminué de 60 pour cent depuis 2000 et le nombre d’enfants de moins de 5 ans qui meurent de la maladie a été fortement réduit. Cependant, les menaces biologiques que fait peser la résistance aux médicaments et aux insecticides ont entravé les progrès de la lutte antipaludique. Après de nombreuses années de progrès formidables, la maladie regagne du terrain, avec 219 millions de cas et 435 000 décès en 2017. Le Fonds mondial est le principal organisme de financement de la lutte contre ces maladies et, depuis sa fondation en 2002, il a sauvé 27 millions de vies.

LES ENJEUX EN PLEINE MUTATION DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE MONDIALE

Ces dix dernières années, le monde a connu des dizaines de flambées épidémiques mortelles, parmi lesquelles de nouvelles maladies, comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou des maladies autrefois rares, comme Zika. Des maladies anciennes ont muté pour prendre des formes nouvelles et plus dangereuses, comme les grippes H1N1 et H7N9 ou les souches résistantes aux médicaments de tueurs aussi vieux que la tuberculose et le paludisme. Il reste à savoir « quand » et non pas « si » il y aura une nouvelle flambée.

La flambée de maladie à virus Ébola en Afrique de l’Ouest en 2014/2015 illustre à quel point des systèmes de santé affaiblis peuvent rapidement être submergés par la propagation d’une maladie infectieuse mortelle. Des systèmes de santé solides qui se concentrent sur la prévention, la détection et le traitement sont non seulement essentiels pour en finir avec le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais ils constituent en outre notre principal rampart contre les flambées épidémiques en aidant les pays à se préparer aux nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire à l’échelle régionale ou mondiale.

METTRE EN PLACE DES SYSTÈMES RÉSISTANTS ET PÉRENNES POUR LA SANTÉ

Le renforcement des systèmes de santé est essentiel pour mettre fin aux épidémies et constitue l’un des piliers stratégiques du Fonds mondial. Ce dernier investit environ un milliard de dollars US par an dans le renforcement des systèmes de santé, ce qui va de la formation du personnel de santé à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et de la qualité des données, en passant par l’intégration de la prestation de services. Il soutient le Réseau supranational de laboratoires de référence pour la tuberculose de l’OMS, notamment en finançant du matériel de biosécurité pour le dernier membre en date du réseau, le Laboratoire national de référence pour la tuberculose de Cotonou, au Bénin, qui s’efforce de renforcer les capacités d’autres laboratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre.

En Sierra Leone, il soutient les efforts déployés par le pays pour reconstruire son système de santé après la flambée de maladie à virus Ébola en insistant sur la formation des professionnels de santé, l’amélioration des chaînes d’achat et d’approvisionnement, le renforcement des techniques de diagnostic et de détection et la mise en place d’une démarche communautaire plus efficace.