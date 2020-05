Greta Thunberg et l’ONG Human Act lancent une campagne au profit de l’UNICEF sur les droits de l’enfant en lien avec le coronavirus

La militante pour le climat appelle les jeunes et ses autres partisans à soutenir le travail essentiel de l’UNICEF pour sauver la vie de nombreux enfants

NEW YORK, le 30 avril 2020 – La militante pour le climat Greta Thunberg a lancé aujourd’hui une campagne en faveur des droits de l’enfant aux côtés de l’ONG danoise Human Act. L’objectif de cette campagne est de soutenir les efforts menés par l’UNICEF pour répondre à la pandémie de COVID-19 et pour protéger les enfants de ses conséquences directes et indirectes, parmi lesquelles les pénuries alimentaires, la pression sur les systèmes de santé, la violence et l’absence d’éducation.

« Tout comme la crise climatique, la pandémie de coronavirus est une crise pour les droits de l’enfant », affirme Greta Thunberg. « Elle touchera tous les enfants, aujourd’hui et à long terme, mais ce sont les groupes vulnérables qui seront le plus affectés. Je demande à tous de se mobiliser et de me rejoindre afin de soutenir le travail essentiel de l’UNICEF pour sauver la vie de nombreux enfants, protéger leur santé et poursuivre leur éducation. »

La campagne est lancée par un don initial de 200 000 dollars des États-Unis à l’UNICEF au nom de Human Act et de la Fondation Greta Thunberg. Human Act a récemment récompensé l’activisme de Greta Thunberg au niveau mondial par un prix de 100 000 dollars É.-U. à sa fondation. Cette somme revient à présent à l’UNICEF et Human Act y ajoute 100 000 dollars É.-U. supplémentaires.

Le produit de cette campagne sera directement destiné aux programmes d’urgence de l’UNICEF pour lutter contre la COVID-19, notamment au travers de la fourniture de savon, de masques, de gants, de kits d’hygiène, d’équipements de protection, d’informations d’importance vitale et d’autres mesures de soutien aux systèmes de santé.

Un rapport publié ce mois-ci par les Nations Unies avertissait que les enfants risquaient d’être les principales victimes de la pandémie de COVID-19. Alors que les enfants ont été jusqu’à présent en grande partie épargnés par les effets directs de la maladie sur la santé, la crise a des répercussions profondes sur leur bien-être en général. Tous les enfants, de tous les âges et dans tous les pays, sont touchés, en particulier par les retombées socioéconomiques et, dans certains cas, par les mesures d’atténuation mises en place pour freiner la propagation de la maladie.

La riposte mondiale de l’UNICEF à la COVID-19 est axée sur la collaboration avec ses partenaires pour contribuer à la réduction de la transmission du virus et limiter ses effets sur les enfants, tout en veillant au maintien des services essentiels pour les enfants. Cela inclut :

De garantir l’accès des enfants, des femmes et des populations vulnérables à des fournitures et services essentiels et de veiller à la disponibilité de ces derniers ;

D’intensifier la diffusion de messages sur l’importance de se laver les mains au savon ;

De soutenir les gouvernements en achetant des équipements de protection individuelle pour les agents de santé, notamment des blouses, des gants et des masques ainsi que des concentrateurs d’oxygène et des médicaments ; De faciliter la mise en place de possibilités d’apprentissage à distance pour les enfants qui ne peuvent plus aller à l’école ;

De fournir des services de santé mentale et un soutien psychosocial aux enfants et aux familles touchés ;

De contribuer au maintien des vaccinations essentielles et d’autres services à destination des enfants.

« La pandémie de coronavirus constitue le combat le plus dur que le monde doive mener depuis des générations », a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Les enfants et les jeunes comptent parmi les personnes les plus touchées par les retombées de la COVID-19. Il est donc naturel qu’ils souhaitent agir contre cette situation. Par ses actions, Greta Thunberg a montré que les jeunes sont prêts à prendre position et à entraîner le changement dans le monde. L’UNICEF est particulièrement heureux que Greta et ses soutiens aient non seulement choisi de lutter contre cette pandémie, mais qu’ils aient décidé pour cela de s’associer à l’UNICEF. »

Adresse de la page d’accueil de la campagne : www.unicef.org/coronavirus/join-greta

Human Act est une ONG danoise qui agit à l’échelle internationale contre la pauvreté extrême et en faveur de la liberté, de la paix et de la justice pour tous.

