Gestion, surveillance et suivi de l’information nutritionnelle dans le contexte de la COVID-19 - Fiche no 1 (14 avril 2020)

CONTEXTE ET INTRODUCTION

Afin d’aider les maîtres d’ouvrage à se préparer à la pandémie de COVID-19 et à y répondre, une série de fiches d’orientation fondées sur des éléments de preuve sera conçue et mise à jour à mesure que de nouvelles données probantes et informations voient le jour. La présente fiche est destinée à fournir des recommandations générales propres à la gestion, à la surveillance et au suivi de l’information nutritionnelle dans le contexte de la COVID-19. Un ensemble d’indicateurs de base spécifiques permettant le suivi de la COVID-19 et de son impact sur l’exécution et la performance des programmes de nutrition sera mis à disposition en temps utile.

La malnutrition et d’autres comorbidités (par exemple, le VIH, la tuberculose, etc.) sont considérées comme des facteurs de risque susceptibles d’entraîner des complications chez les personnes atteintes de la COVID-19, en raison d’un système immunitaire affaibli1. Les données disponibles concernant les infections à COVID-19 indiquent que les enfants présentent généralement des symptômes plus bénins que les populations plus âgées ; cependant, nous ne savons pas encore quels seront les effets sur les enfants émaciés. Il est raisonnable de supposer que ces enfants présentent un risque plus élevé de complications liées à la COVID-192. Par ailleurs, même si le risque relatif de complications liées à la COVID- 19 est peut-être plus faible chez les enfants vivant en Europe et/ou dans des pays à revenu élevé, nous ne savons pas encore quels seront les effets sur les enfants vivant dans des régions où la prévalence de la sous-nutrition chez les enfants – en particulier de l’émaciation et des carences en micronutriments – est élevée, comme en Afrique et en Asie du Sud, qui comptent respectivement 6,4 % (5,4-7,5) et 14,3 % (10,4- 19,3) des cas de malnutrition aiguë enregistrés au niveau mondial3. Dans ces pays, l’état nutritionnel de la population, y compris la prévalence du retard de croissance, de l’émaciation et des carences en micronutriments chez les enfants, devrait également se dégrader davantage dans les prochains mois en raison de l’impact socioéconomique de la COVID-19.

En tant qu’acteurs spécialisés dans la nutrition, nous devons continuer à améliorer notre compréhension des solutions pratiques en matière de collecte, d’interprétation, d’analyse et de gestion pérennes des données relatives à la nutrition, en vue de surveiller et de suivre la situation nutritionnelle et les programmes de nutrition pertinents dans le contexte de la COVID-19. Les données et informations sur la nutrition sont essentielles pour déterminer l’état nutritionnel des populations. La surveillance et le suivi des programmes de nutrition doivent se poursuivre dans la mesure du possible, sans pour autant négliger le risque de transmission de la COVID-19 au cours de la collecte de données nutritionnelles. En parallèle, il convient de réfléchir à des méthodes innovantes qui permettraient de recueillir des informations vitales sans entraîner de conséquences malencontreuses, et de fournir des données adéquates et opportunes en vue de planifier les interventions. La documentation et la diffusion de ces enseignements et des données probantes émergentes seront essentielles pour déployer les interventions les plus appropriées et efficaces face à la pandémie.