Gavi, le Fonds mondial et USAID annoncent une collaboration novatrice à l’appui des responsables des chaînes d’approvisionnement

GENÈVE – Reconnaissant le rôle clé que jouent les responsables et les gestionnaires des chaînes d’approvisionnement en santé dans la fourniture de vaccins et de produits médicaux essentiels, trois organismes donateurs – l’Alliance du vaccin (Gavi), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) – ont établi un nouveau partenariat pour offrir conjointement une version mise à jour du Programme de formation stratégique pour les cadres, mieux connue sous l’appellation STEP 2.0.

En unissant leurs forces par le biais de ce programme transformateur, Gavi, le Fonds mondial et USAID rendront la chaîne d’approvisionnement plus efficace, ce qui devrait améliorer les résultats en matière de santé dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire qui peinent à se procurer des médicaments et des équipements médicaux.

Administré par People that Deliver (PtD), une coalition mondiale chapeautée par la Division des approvisionnements de l’UNICEF, STEP 2.0 est taillé sur mesure pour répondre aux besoins des responsables et des gestionnaires des chaînes d’approvisionnement. Le programme est une combinaison unique d’apprentissage autonome, de formation dirigée par un animateur, de mise en pratique des compétences de leadership en milieu de travail et d’encadrement.

STEP 2.0 s’appuie sur le modèle original de Gavi, développé en 2015, soit un programme de formation structuré visant l’amélioration de la capacité de gestion des chaînes d’approvisionnement en immunisation. Grâce au soutien de la Fondation UPS, de la Fondation IFPW et du partenaire membre GlaxoSmithKline, plus de 300 participants de 22 pays ont bénéficié du premier programme STEP.

STEP se distingue par le jumelage de responsables de la chaîne d’approvisionnement en santé avec des experts en approvisionnement du secteur privé. STEP 2.0 va encore plus loin en puisant à même les compétences techniques des programmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement des organisations participantes, notamment la Lead Lab Initiative de USAID et le Transformational Leadership Program, un programme de gestion du changement pour les cadres de la chaîne d’approvisionnement.

Le Dr Seth Berkeley, président et directeur général de Gavi, décrit l’important déficit de compétences qui sera comblé par STEP 2.0 : « Les compétences de leadership sont indispensables en gestion de la chaîne d’approvisionnement. Pourtant, les responsables et les gestionnaires des chaînes d’approvisionnement de la santé publique dans les pays à revenu faible et intermédiaire sont souvent d’anciens travailleurs de la santé de première ligne qui n’ont pas reçu de soutien pour l’acquisition des compétences techniques et non techniques essentielles à leurs nouvelles fonctions. Cette collaboration avec USAID et le Fonds mondial est l’occasion de développer les compétences des responsables de la chaîne d’approvisionnement en immunisation, que Gavi considère comme des acteurs essentiels au renforcement des systèmes de santé. Cette collaboration arrive à un moment particulièrement opportun, car les responsables de la chaîne d’approvisionnement en santé publique joueront un rôle clé dans le déploiement des campagnes de vaccination contre le COVID-19 en 2021 et en 2022. »

Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial, se réjouit de cette collaboration novatrice : « La lutte contre les pandémies passe par une chaîne d’approvisionnement en santé efficace, maillon essentiel d’un système de santé résilient et durable. Le programme STEP 2.0 est l’occasion de renforcer les chaînes d’approvisionnement à l’intérieur des pays, afin que les produits médicaux vitaux soient livrés là où on en a le plus besoin. »

Le succès du premier programme STEP s’est traduit par une hausse de la demande en formation et a conduit à l’élaboration du programme 2.0. Cela témoigne d’une volonté, parmi les cadres de la chaîne d’approvisionnement, de partager les expériences avec le secteur privé et d’apporter des transformations positives durables au sein des chaînes d’approvisionnement.

La Division de l’approvisionnement de l’UNICEF joue un rôle clé dans le programme STEP depuis sa création, en fournissant des conseils sur la structure et le contenu du programme de formation. L’UNICEF convoque actuellement les membres du comité directeur du programme STEP.

À compter de maintenant, PtD travaillera en étroite collaboration avec les donateurs, les partenaires de mise en œuvre et d’autres parties prenantes clés pour superviser et coordonner le déploiement de STEP 2.0, prévu pour le début de 2021.

Liste de contacts pour les médias