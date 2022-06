Gavi lance un nouveau partenariat pour atteindre les enfants “zéro dose” dans les communautés marginalisées

Lancé récemment par Gavi avec l’International Rescue Committee et World Vision, le Programme de vaccination des enfants zéro dose (ZIP) va consacrer 100 millions de dollars US pour atteindre les enfants qui ont échappé à toute vaccination de routine (dénommés enfants "zéro dose") et qui, à travers onze pays, vivent dans des communautés déplacées et dans des situations de fragilité et de conflit.

Au moins 12,4 millions le nombre d'enfants "zéro dose" vivant, à travers le monde, dans des communautés négligées qui n’ont pas accès à bon nombre de services essentiels, notamment aux soins de santé.

Déclaration d’Anuradha Gupta, Directrice exécutive adjointe de Gavi, l'Alliance du vaccin : « Alors que les pays à faible revenu ont fait des progrès remarquables en matière de vaccination au cours des vingt dernières années, nous avons maintenant l'occasion de poursuivre ce travail. Aujourd’hui, avec le lancement de ZIP, nous abordons une nouvelle phase passionnante : nous changeons de paradigme dans la façon dont nous cherchons à atteindre les enfants zéro dose et les communautés oubliées, en reconnaissant la nécessité d’adopter de nouvelles approches centrées sur leurs besoins et leurs situations particulières. »

**Genève, le 21 juin 2022 **– Gavi, l'Alliance du Vaccin, a lancé aujourd'hui le Programme de Vaccination des enfants Zéro Dose (ZIP, pour Zero-dose immunisation Programme). Il s’agit d’une nouvelle initiative innovante faisant appel à deux consortiums de partenaires qu’elle financera à hauteur de 100 millions de dollars US pour identifier et atteindre les enfants zéro dose vivant dans des communautés déplacées et dans des situations de fragilité de conflit. Les enfants zéro dose sont ceux qui ont échappé à toute vaccination de routine.

L'International Rescue Committee (IRC) a été choisi pour mener ce programme dans la Corne de l'Afrique et World Vision (VW) dans le Sahel, soit au total dans onze pays. En 2020, on comptait dans ces pays plus de 4 millions d'enfants zéro dose.

Le programme ZIP est financé par l’*Equity Accelerator Fund *(Fonds d'accélération de l’équité en matière de vaccination) de Gavi, créé récemment et doté d’un capital de 500 millions de dollars US. Il débutera par une phase initiale de trois mois au cours de laquelle les enfants zéro dose seront identifiés, de même que les obstacles singuliers qui les empêchent d’accéder à la vaccination, y compris ceux qui sont liés au genre. Les enfants vivant dans les zones hors de portée des pouvoirs publics, ainsi que les populations déplacées et les réfugiés qui franchissent les frontières, seront prioritaires dans ces actions de proximité. À la fin de cette phase initiale, on adoptera des plans de travail détaillés ainsi que des objectifs pertinents, dans le but d’éliminer les obstacles identifiés, d'atteindre le plus grand nombre possible d'enfants zéro dose et d’accroître les taux de pleine vaccination. Les gouvernements joueront un rôle central dans les phases de lancement et de mise en œuvre et seront impliqués dans les processus décisionnels.

Les deux partenaires opérationnels ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence comprenant une évaluation objective par le comité d'examen indépendant (CEI) de Gavi. Les partenaires ont été choisis pour leur grande expérience des zones de conflit et leur forte implantation dans les zones les plus reculées. Ils travailleront en étroite collaboration avec les gouvernements et les organisations locales tout au long du projet, qui devrait s’achever en décembre 2025.

« Les pays à faible revenu ont fait des progrès remarquables en matière de vaccination au cours des vingt dernières années, mais les enfants sont encore trop nombreux à ne pas recevoir les vaccins qui peuvent leur sauver la vie, en particulier dans les zones difficiles à atteindre et dans les situations de fragilité et de conflit. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous appuyer sur les progrès réalisés et de donner aux enfants "zéro dose" accès à la vaccination ainsi qu’à d'autres services de santé essentiels », a déclaré Anuradha Gupta, Directrice exécutive adjointe de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « Il y a une raison pour laquelle ces communautés sont systématiquement laissées de côté. Aussi, pour atteindre notre objectif, nous devons faire appel à des approches innovantes, accorder une attention particulière et des ressources adaptées, et mettre en place de nouveaux partenariats, de façon à répondre à leurs besoins et leur situation spécifiques. Aujourd’hui, avec le lancement de ZIP, nous abordons une nouvelle phase passionnante : nous changeons de paradigme dans la façon dont nous cherchons à atteindre ceux qui ont été laissés de côté. »

L’International Rescue Committee (IRC) travaillera en étroite collaboration avec Acasus, Flowminder, l'OIM, ThinkPlace et diverses entités et organisations de la société civile (OSC) locales, en axant ses activités sur l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. World Vision collaborera avec la plateforme africaine des associations chrétiennes de santé (ACHAP), Food for the Hungry, CORE Group ainsi que des partenaires locaux, et mènera les opérations au Tchad, au Niger, au Nigeria, en RCA, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso.

« Alors que la moitié des décès chez les enfants de moins de cinq ans surviennent chez des enfants zéro dose, il est temps de mettre en place de nouvelles formes de partenariat pour remédier à ce défaut de vaccination. L'IRC est fier de se joindre à Gavi pour résoudre ce problème urgent, à un moment crucial. Avec les approches traditionnelles, plus de 12 millions d'enfants n’ont pas accès aux services de vaccination systématique. Nous allons montrer que ces nouveaux partenariats impliquant différents acteurs peuvent donner des résultats et sauver la vie de ces enfants », a affirmé David Miliband, Président-Directeur général de l'International Rescue Committee.

« La vaccination a permis d'éviter la mort de millions d'enfants, mais les inégalités persistent en matière d’accès à la vaccination, laquelle reste hors de portée de nombreux enfants vivant dans des situations de fragilité et de conflit. World Vision est ravie de s'associer à Gavi pour permettre aux enfants les plus vulnérables vivant au Sahel – les enfants zéro dose – de bénéficier des vaccins infantiles qui peuvent leur sauver la vie. Nous allons travailler en partenariat, à tous les niveaux ; c’est indispensable pour relever les défis et surmonter les obstacles systémiques qui entravent l'accès à la vaccination », a annoncé Margaret Schuler, Vice-Présidente Senior des programmes internationaux de World Vision USA.

L*'Equity Accelerator Fund *de Gavi a pour objectif de réduire le nombre d’enfants zéro dose dans les pays à faible revenu, en investissant dans des initiatives ciblées. Les 400 millions de dollars US restants (sur le montant total de 500 millions de dollars US) iront directement aux pays soutenus par Gavi pour repérer où se trouvent les enfants zéro dose et leur assurer durablement l’accès à la gamme complète de vaccins.

Pour aller plus loin, la dernière stratégie quinquennale (2021–2025) de Gavi s’appuie sur deux décennies de progrès remarquables dans le déploiement de la vaccination, qui ont permis de voir chuter de 70 % le nombre d'enfants mourant de maladies évitables par la vaccination dans les pays à faible revenu. L'Alliance et ses partenaires ont maintenant décidé de se focaliser sur les enfants zéro dose et les communautés négligées : ils se sont fixé l’objectif de réduire de 25 % le nombre d’enfants zéro dose à travers le monde au cours de la période 2021–2025. Pour ce faire, ils comptent sur les nouveaux partenariats et sur l’innovation. Les partenariats avec l*'International Rescue Committee* et World Vision sont emblématiques de cette transformation du mode de fonctionnement de l'Alliance, qui, pour la première fois dans l'histoire de Gavi, fait appel à des organisations non gouvernementales comme principaux partenaires opérationnels.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 888 millions d'enfants – et à prévenir plus de 15 millions de décès futurs, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF. Dans ce rôle Gavi est chargé de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX : Gavi coordonne la conception, le fonctionnement et l’adminstration de la Facilité COVAX et de l'AMC COVAX et travaille avec les partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

