Gavi figure toujours parmi les organisations les plus performantes selon l’indice mondial de transparence de l'aide

Gavi figure dans la catégorie la plus élevée, selon le classement de l'Indice de transparence de l'aide 2022 qui a évalué 50 organisations internationales de financement du développement.

Il est ainsi reconnu que Gavi a amélioré sa performance globale et publié régulièrement ses données dans le registre de transparence de l'aide internationale.

Déclaration de Pascal Barollier, Directeur général du département Engagement public et Services d'information de Gavi, l'Alliance du Vaccin : « Nous sommes fiers de ces résultats. Notre détermination à faire preuve de transparence est primordiale pour assurer notre impact dans les pays que nous soutenons ».

**Genève, le 13 juillet 2022 **-- Gavi, l'Alliance du Vaccin, figure dans la catégorie la plus élevée ("Très bien") de l'Indice de transparence de l'aide 2022 publié aujourd'hui par l'organisme Publish What You Fund, au huitième rang des 50 grandes organisations de développement international analysées. C'est la quatrième fois que Gavi se classe dans cette catégorie supérieure, dans le seul indice mondial sur la transparence de l'aide.

Publish What You Fund [Publiez ce que vous financez] a reconnu le mérite de Gavi pour avoir amélioré la régularité de la publication de ses données dans le registre de transparence de l'aide internationale. Gavi se classe dans la catégorie "Très bien" avec le score de 87,1, supérieur à celui qu'elle avait obtenu en 2020, ce qui témoigne de sa volonté sans faille de construire et améliorer les systèmes et procédures en faveur de la transparence.

« La transparence permet d'améliorer les organisations. Elle n'est pas seulement cruciale pour nos donateurs, les gouvernements bénéficiaires, la société civile et les autres parties prenantes - elle est primordiale pour assurer notre impact dans les pays que nous soutenons », a déclaré Pascal Barollier, Directeur général du département Engagement public et Services d'information de Gavi. « Nous sommes fiers de ces résultats et, comme par le passé, nous utiliserons cette analyse pour progresser et nous améliorer encore dans les années à venir. »

Consciente du rôle que joue la transparence pour assurer la pérennité des programmes de vaccination et l'inclusion de toutes les parties prenantes, Gavi a déployé des efforts considérables pour améliorer continuellement ses systèmes -- notamment dans les principaux domaines mis en évidence dans le passé par Publish What You Fund comme étant à améliorer. La mise en place de mesures concrètes, par exemple en ce qui concerne la gestion des informations et des données, avait déjà permis à Gavi de passer en 2020 de la catégorie "Bien" à la catégorie "Très bien".

La décision d'attribuer à Gavi l'un des scores les plus élevés de son histoire est particulièrement significative sachant que, depuis 2020, elle est co-responsable de COVAX aux côtés de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec l'UNICEF, principal partenaire opérationnel, avec comme objectif d'assurer, dès qu'ils seront disponibles, l'accès aux vaccins contre la COVID-19 à toutes les populations à travers le monde. Cette incroyable complexité supplémentaire a obligé Gavi à innover encore davantage pour maintenir la transparence au cœur de tous les aspects de son travail, y compris sa gestion de la Facilité COVAX.

L'Indice de transparence de l'aide est le seul outil indépendant permettant d'évaluer la performance des principaux organismes de développement dans le monde. Il a été créé à l'initiative de l'organisation non gouvernementale Publish What You Fund, qui défend la transparence de l'aide et du développement, nécessaire pour prendre des décisions inclusives, assurer la responsabilité publique et pérenniser le changement. Gavi figure parmi les signataires fondateurs de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA), lancée en 2008, dont elle utilise la norme mondiale pour publier ses informations sur l'aide.

