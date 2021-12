Gavi et Moderna concluent un accord pour augmenter l’approvisionnement de COVAX

L'accord permettra de mettre 150 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna contre la COVID-19 à la disposition des participants de COVAX au cours des deuxième et troisième trimestres 2022, et ceci à prix réduit.

Gavi et Moderna se sont également mis d’accord pour accélérer la livraison de 20 millions de doses : initialement prévue pour le premier trimestre 2022, elle aura lieu avant la fin de l’année 2021.

Déclaration d’Aurélia Nguyen, Directrice générale du Bureau de la Facilité COVAX : « Notre gestion du portefeuille de COVAX est toujours très dynamique, de façon à pouvoir répondre aux besoins des pays et nous adapter à l’évolution constante de la pandémie : cet accord est un pas de plus dans cette direction. Gavi encourage tous les fabricants à continuer à donner la priorité à la transparence, la cohérence et la prévisibilité des livraisons destinées à COVAX – pour que les pays à faible revenu disposent de la visibilité nécessaire pour pouvoir planifier leurs campagnes de vaccination, clé de leur succès, et augmenter leurs taux de couverture. »

Genève, le 10 décembre 2021 – Gavi, l'Alliance du Vaccin, a annoncé aujourd'hui qu'elle venait de conclure un accord avec Moderna pour la fourniture de 150 millions de doses supplémentaires de son vaccin ARNm contre la COVID-19. Ces doses seront mises à la disposition de COVAX à prix réduit. Avec cet amendement à l'accord d'achat anticipé (APA, pour Advance Purchase Agreement) existant entre Gavi et Moderna, ce sont 650 millions de doses du vaccin Moderna qui pourraient être livrées sur 2021 et 2022 aux pays participant à COVAX.

Suite à l’appel urgent lancé aux fabricants de vaccins pour qu'ils donnent la priorité à l'approvisionnement de COVAX, Gavi et Moderna ont également conclu un accord pour avancer la livraison de 20 millions de doses à COVAX. Ces doses, qui devaient initialement être livrées au premier trimestre 2022, seront disponibles fin 2021.

« Nous sommes ravis d'annoncer cet accord conclu avec Moderna, accord portant sur des volumes supplémentaires de vaccin et sur l’avancement des dates de livraison des doses aux participants de COVAX », a déclaré Aurélia Nguyen, Directrice générale du Bureau de la Facilité COVAX. « Notre gestion du portefeuille de COVAX se veut toujours très dynamique, de façon à pouvoir répondre aux besoins des pays et nous adapter à l’évolution constante de la pandémie : cet accord est un pas de plus dans cette direction. Gavi encourage tous les fabricants à continuer à donner la priorité à la transparence, la cohérence et la prévisibilité de leurs livraisons à COVAX – pour que les pays à faible revenu disposent de la visibilité nécessaire pour pouvoir planifier les campagnes de vaccination, clé de leur succès, et augmenter leurs taux de couverture. »

Dans le cadre de ce déploiement de vaccins, le plus important et le plus complexe de l'histoire, COVAX a distribué à ce jour plus de 650 millions de doses à 144 pays. Malgré les difficultés initiales d'approvisionnement, les livraisons continuent de s'accélérer régulièrement et il en sera de même jusqu'à la fin de l'année et au cours de l’année 2022. COVAX collabore étroitement avec les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure pour les aider à se préparer à recevoir les vaccins et à augmenter leur capacité d'absorption. Mais il faut connaître à l’avance les dates de livraisons pour pouvoir adapter les financements ainsi que l’aide nécessaire à la planification du déploiement des vaccins – et atteindre ainsi des taux de couverture élevés.

Notes à l’usage des rédacteurs

De plus amples informations sur COVAX sont disponibles ici.

À propos de COVAX

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en collaboration avec divers partenaires, notamment l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) ses partenaires opérationnels, les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, et la Banque mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé que pour les pays à faible revenu.

Rôle de Gavi dans COVAX

À la tête de tout ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des vaccins pour COVAX, Gavi a conçu et gère la Facilité COVAX et l'AMC COVAX, et travaille avec les partenaires traditionnels de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

C’est Gavi qui héberge le Bureau de la Facilité COVAX, coordonne le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du mécanisme, s’occupe des relations juridiques et financières avec les 193 participants de la Facilité et gère les contrats de la Facilité COVAX : il s’agit notamment de négocier avec les fabricants des contrats d'achat anticipé pour les vaccins candidats prometteurs, de façon à sécuriser un certain nombre de doses au nom de tous les participants de la Facilité COVAX.

Gavi coordonne également la conception et le fonctionnement de l'AMC COVAX et collecte des fonds pour ce mécanisme qui permet à 92 économies à faible revenu d’avoir accès à des doses de vaccin financées par des donateurs. Dans ce cadre, Gavi assure le financement des vaccins et supervise leur achat par l’UNICEF et leur livraison à tous les participants de l'AMC. Ainsi, elle active les accords d'achat anticipé qu’elle a passés avec les fabricants et finance le travail des partenaires et des gouvernements pour la préparation des pays et la distribution des vaccins. Elle apporte aux gouvernements, à l'UNICEF, à l'OMS et aux autres partenaires, un soutien personnalisé pour les équipements de la chaîne du froid, l'assistance technique, la fourniture de seringues, de véhicules et différents autres aspects de la logistique extrêmement complexe nécessaire pour la distribution des vaccins. Gavi a également participé à la conception du mécanisme d’indemnisation en l’absence de faute de l'AMC et du stock tampon de vaccins à usage humanitaire de COVAX dont elle gère le fonctionnement et pour lesquels elle collecte des financements.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 888 millions d'enfants – ce qui a permis d’éviter à terme plus de 15 millions de décès, et de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page d'accueil et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

