Gavi et la Suisse collaborent pour donner à COVAX la priorité en matière d’approvisionnement

La Suisse est le premier pays à accepter de laisser sa place à COVAX sur la liste des commandes en attente de livraison

Cette collaboration permettra aux participants de COVAX d'avoir accès plus tôt (au cours du quatrième trimestre 2021) à 1 million de doses de vaccin Moderna

Déclaration du Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi : « Cette collaboration montre que les gouvernements peuvent, de manière rapide et pragmatique, assurer dès maintenant aux pays à faible revenu adhérant à COVAX l’accès aux vaccins contre la COVID-19. J’invite les autres gouvernements à suivre cet exemple et à se rapprocher de COVAX et des fabricants pour revoir les plannings de livraison, de façon que les engagements pris dans le cadre des contrats d'achat de COVAX puissent être respectés en priorité. »

Genève, le 24 novembre 2021 – Gavi, l'Alliance du Vaccin (Gavi) a annoncé aujourd'hui que la Suisse est le premier pays à répondre à l'appel de COVAX en lui laissant sa place sur la liste des commandes en attente établies par les fabricants. La priorité accordée à COVAX grâce à cette permutation va permettre aux pays qui en font partie d’avoir accès plus rapidement à leurs doses de vaccin contre la COVID-19. À l'initiative de Gavi, la Suisse et Gavi sont respectivement convenues avec Moderna d'échanger les dates de livraison de ces doses de vaccin sur la base de leurs contrats d'approvisionnement respectifs avec le fabricant.

Grâce à cette collaboration, 1 million de doses du vaccin Moderna, qui devaient initialement être livrées à la Suisse, seront mises à la disposition de COVAX au quatrième trimestre 2021. La Suisse prendra alors la place de COVAX dans la liste d'attente et recevra ces doses plus tard, en 2022.

« Je remercie chaleureusement la Suisse pour cet engagement important et pour l’exemple qu’elle donne en cédant la priorité à l'approvisionnement des participants de COVAX », a déclaré le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’entité chargée de l'approvisionnement en vaccins et de leur distribution pour COVAX. « Alors que la pandémie continue d’impacter nos vies à tous, cette collaboration montre que les gouvernements peuvent, de manière rapide et pragmatique, assurer dès maintenant aux pays à faible revenu adhérant à COVAX l’accès aux vaccins contre la COVID-19. J’invite les autres gouvernements à suivre cet exemple et à se rapprocher de COVAX et des fabricants pour revoir les plannings de livraison, de façon que les engagements pris dans le cadre des contrats d'achat de COVAX puissent être respectés en priorité. »

Dans le cadre du déploiement de vaccins le plus important et le plus complexe de l'histoire de l’humanité, COVAX a déjà livré plus d'un demi-milliard de doses à 144 pays. Malgré les difficultés d'approvisionnement initiales, les livraisons continuent de s'accélérer régulièrement et devraient encore s’amplifier d’ici la fin de l'année et au cours de 2022. Entamant actuellement une période particulièrement chargée, COVAX collabore étroitement avec les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure pour les aider à se préparer à recevoir de grands volumes de vaccin. En permettant l’approvisionnement prioritaire, régulier, et prévisible de COVAX, les initiatives telles que celle annoncée aujourd'hui facilitent la planification, la mise en œuvre et la réussite des campagnes de vaccination contre la COVID-19, ce qui va permettre d’augmenter les taux de couverture vaccinale des pays disposant de ressources limitées.

Notes à l’usage des rédacteurs

À propos de Gavi

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 888 millions d'enfants – ce qui a permis d’éviter à terme plus de 15 millions de décès, et de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page d'accueil et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans ce rôle Gavi est chargée de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX : elle coordonne la conception, le fonctionnement et la gestion de la Facilité COVAX et de l'AMC COVAX, participe à la mise en place du tampon humanitaire COVAX et travaille avec ses partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

À propos de** COVAX**

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en collaboration avec divers partenaires, notamment l’UNICEF, son principal partenaire opérationnel, les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, et la Banque mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé que pour les pays à faible revenu.

À propos de** l’Accélérateur ACT**

L’accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au point et la production de diagnostics, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès juste et équitable. Il a été initié en avril 2020 par l'OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill & Melinda Gates en réponse à l’appel lancé en mars 2020 par les dirigeants du G20.

L'Accélérateur ACT n'est ni une instance décisionnaire ni une nouvelle organisation. Il a pour but de renforcer la collaboration entre les organisations existantes pour mettre fin à la pandémie. C’est un cadre de collaboration qui a été conçu pour réunir les principaux acteurs autour d’une même table, dans le but de mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible en accélérant la mise au point, la distribution à grande échelle, juste et équitable de tests, de traitements et de vaccins, ce qui permettra à court terme de protéger les systèmes de santé, redresser les sociétés et relancer l’économie. L’Accélérateur ACT s'appuie sur l'expérience des grandes organisations mondiales de santé qui s'attaquent aux problèmes sanitaires les plus graves et qui, en collaborant, sont à même de produire de nouveaux résultats encore plus ambitieux contre la COVID-19. Ses membres se sont engagés à veiller à ce que tout le monde ait accès à tous les outils nécessaires pour vaincre la COVID-19 et à faire preuve d’un niveau de collaboration sans précédent pour y parvenir.

L’Accélérateur ACT est organisé en quatre axes de travail : diagnostic, traitements, vaccins et renforcement des systèmes de santé, plus un axe de travail transversal, Accès et Allocation.