Forte augmentation des cas de rougeole dans le monde l’année dernière (OMS)

Le nombre total de cas de rougeole signalés dans le monde en 2018 devrait être bien supérieur à celui enregistré en 2017, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une mise à jour.

Cette augmentation du nombre de cas de rougeole n’épargne aucune région du monde, souligne l’OMS,

Selon les dernières données dont dispose l’agence onusienne, mi-janvier 2019, 229.068 cas de rougeole ont été recensés pour l’année 2018, soit près du double du nombre de cas recensés en 2017, un an auparavant à la même date (115.117 cas).

Ce chiffre pour 2018 est toutefois préliminaire en raison des retards des signalements de cas de rougeoles à l’OMS et des épidémies qui ont été éclaté à la fin de l’année 2018. « Nous nous attendons à ce que ces chiffres augmentent, comme ils l'ont fait les années précédentes », a indiqué l’agence.

Selon ces données provisoires, les régions les plus touchées par la rougeole en 2018 étaient l’Europe avec plus de 82.000 cas (chiffre mis à jour le 7 février 2019 par le bureau européen de l’OMS) et l’Asie du Sud-Est avec plus de 73.000 cas.

L’Afrique arrive en troisième position avec près de 34.000 cas, dont près de 4.400 rien qu’à Madagascar. Cette île d’Afrique australe a été particulièrement touchée par l’épidémie de rougeole ces cinq derniers mois. Au total, 66.278 cas et 922 décès y ont été signalés depuis le mois d’octobre 2018.

Le nombre total de cas de rougeole en 2018 est bien supérieur au nombre de cas rapportés mi-janvier 2019. Mais ces chiffres provisoires donnent une idée du fardeau mondial que représente la rougeole « qui évolue dans une direction préoccupante », selon l’OMS.