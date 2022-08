Formes contemporaines d’esclavage touchant les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques - Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage (A/HRC/51/26)

Conseil des droits de l’homme

Cinquante et unième session

12 septembre-7 octobre 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Le présent rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Tomoya Obokata, est soumis en application de la résolution 42/10 du Conseil des droits de l’homme.

Il porte sur les formes contemporaines d’esclavage touchant les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Le Rapporteur spécial y recense les principales causes des formes contemporaines d’esclavage qui touchent ces groupes et leurs principales manifestations, comme l’esclavage traditionnel, le travail forcé et la servitude pour dettes, la servitude domestique, l’esclavage sexuel, le mariage d’enfants et le mariage forcé, ainsi que le travail des enfants.

Le Rapporteur spécial met en avant certains faits nouveaux positifs survenus dans le domaine de la protection des minorités contre les formes contemporaines d’esclavage et formule des recommandations à l’intention des États, des entreprises, de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des syndicats, des universitaires et des organisations régionales et internationales, en vue de leur donner des conseils constructifs sur les moyens de prévenir et de combattre les formes contemporaines d’esclavage qui touchent les minorités.