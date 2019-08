Fonds central pour les interventions d’urgence - Rapport du Secrétaire général (A/74/138)

Soixante-quatorzième session

Point 73 a) de la liste préliminaire*

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance économique spéciale : renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies

Résumé

Conformément aux dispositions de la résolution 73/139 de l’Assemblée générale, le présent rapport rend compte des activités menées dans le cadre du Fonds central pour les interventions d’urgence du 1er janvier au 31 décembre 2018. En 2018, le Fonds est demeuré un chef de file mondial de l’action humanitaire. Pendant la période considérée, le Coordonnateur des secours d’urgence a approuvé le versement de 500,5 millions de dollars afin de financer des actions humanitaires vitales dans 48 pays, territoires et régions. En outre, un prêt d’un montant total de 15 millions de dollars a été accordé par la composante prêts du Fonds. Au 31 décembre 2018, le niveau de financement du Fonds avait atteint un montant record de 550,1 millions de dollars pour l’année 2018.

* A/74/50.

I. Introduction

1. Le présent rapport a été établi en application de la résolution 73/139 de l’Assemblée générale relative au renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies, dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport détaillé sur l’emploi des ressources du Fonds central pour les interventions d’urgence. Le rapport couvre les activités menées par le Fonds pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

II. Vue d’ensemble des engagements de financement pris par le Fonds

2. En 2018, le Coordonnateur des secours d’urgence a validé l’octroi de subventions représentant au total 500,5 millions de dollars, soit le plus haut montant jamais approuvé en un an depuis la création du Fonds, afin de financer des activités humanitaires vitales dans 48 pays, territoires et régions. Les sommes allouées par le guichet interventions d’urgence se sont élevées à 320,8 millions de dollars et celles allouées par le guichet financement insuffisant aux interventions d’urgence sous-financées à 179,7 millions de dollars. En avril, le Coordonnateur a également entériné la concession à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) d’un prêt de 15 millions de dollars destiné à répondre aux besoins essentiels et vitaux des réfugiés de Palestine. Entre sa création en 2005 et la fin de l’année 2018, le Fonds a alloué 5,5 milliards de dollars à l’aide humanitaire dans 104 pays, territoires et régions. Ces financements sont accordés aux programmes, aux fonds et aux institutions spécialisées des Nations Unies, collectivement désignés sous le vocable « organismes » dans le présent rapport.