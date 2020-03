Fiche technique : Protection des enfants lors de la pandémie de coronavirus (v.1)

Introduction

Les maladies infectieuses comme le COVID-19 peuvent perturber l’environnement dans lequel les enfants grandissent et se développent. Les bouleversements qui affectent les familles, les relations avec les amis, les routines quotidiennes et l’ensemble de la communauté peuvent avoir des répercussions négatives sur le bien-être, le développement et la protection des enfants. En outre, les mesures appliquées pour prévenir et contrôler la propagation du COVID-19 peuvent exposer les enfants à des risques pour leur protection. Les mesures de quarantaine et d’isolement au domicile ainsi que dans des installations ou des zones spécifiques peuvent affecter de façon négative les enfants et leur famille.

L’objectif du présent document est d’aider les professionnels de la protection de l’enfance à mieux faire face aux risques dans ce domaine lors d’une pandémie de COVID-19. La première partie présente les risques potentiels pour la protection de l’enfance auxquels le COVID-19 peut exposer les enfants. La seconde partie décrit des options programmatiques conformes à l’édition 2019 des Standards minimum de protection de l’enfance dans l’action humanitaire (SMPE) et à la Note d’information : Protection des enfants lors d’épidémies de maladies infectieuses (en anglais).

1. La protection de l’enfance dans le contexte du coronavirus

Le COVID-19 peut rapidement modifier le cadre de vie des enfants. Des mesures de quarantaine telles que les fermetures d’écoles et les restrictions sur les déplacements perturbent les rythmes et le soutien social des enfants. Elles constituent également des facteurs de stress supplémentaires pour les parents et les personnes qui s’occupent d’enfants, qui devront peut-être chercher de nouvelles solutions de garde ou renoncer à aller travailler. La stigmatisation et la discrimination liée au COVID-19 peuvent exposer davantage les enfants à la violence et à la détresse psychologique. Des mesures de contrôle de la maladie qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques des genres et des vulnérabilités des femmes et des filles peuvent également accroître les risques pour leur protection et entraîner des stratégies d’adaptation négatives. Les enfants et les familles qui sont déjà vulnérables en raison de l’exclusion socioéconomique ou qui vivent dans des milieux surpeuplés sont particulièrement exposés.