Femmes rurales: le Secrétaire général appelle à redoubler d’efforts pour les aider à surmonter la pandémie de COVID-19 qui affecte la moitié d’entre elles

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale des femmes rurales, célébrée le 15 octobre:

Les femmes rurales jouent un rôle essentiel dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, le renforcement de la résilience face aux changements climatiques et la gestion des ressources foncières et naturelles. Cependant, nombre d’entre elles sont victimes de la discrimination, du racisme systémique et de la pauvreté structurelle.

La pandémie de COVID-19 touche à présent plus de la moitié des agricultrices dans le monde du fait des restrictions de déplacement, de la fermeture des magasins et des marchés et de la désorganisation des chaînes d’approvisionnement. Confrontées en plus à des problèmes comme l’accumulation des soins et des travaux domestiques non rémunérés et l’aggravation de la violence fondée sur le genre, les femmes rurales portent les fardeaux les plus lourds de la pandémie.

Le numérique peut constituer une bouée de sauvetage dans les zones rurales en renseignant sur l’accès aux soins de santé et en tenant les personnes au fait de l’actualité agricole. Toutefois, les disparités entre les sexes dans le domaine du numérique sont particulièrement criantes dans le cas des femmes rurales, qui ne constituent qu’un quart des utilisateurs de solutions agricoles numériques.

Pour aider les femmes rurales à faire face à la pandémie et renforcer leur résilience pour l’avenir, la solidarité et le soutien de tous sont nécessaires.

Nous devons ensemble investir en faveur des femmes rurales afin qu’elles aient accès aux soins de santé, à la protection sociale et aux services d’information agricole dont elles ont besoin. Nous devons combler la fracture numérique et assurer des services essentiels pour faire face à la pandémie de violence à l’égard des femmes. Et nous devons nous attaquer aux lois et pratiques discriminatoires en matière de propriété foncière et de succession qui exposent les femmes rurales au risque de perte de sources de revenu.

En cette Journée internationale des femmes rurales, renouvelons notre engagement en faveur des femmes rurales dans toute leur diversité, redoublons d’efforts pour les aider à surmonter la pandémie de COVID-19 et employons-nous, en collaboration avec elles, à les rendre résilientes face à des crises futures.

