Femmes et filles tombées enceintes à la suite de violences sexuelles commises en période de conflit et enfants nés d’un acte de violence sexuelle commis en période de conflit - Rapport spécial du Secrétaire général (S/2022/77)

I. Introduction

Le présent rapport est soumis en application des dispositions du paragraphe 18 de la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil m’a demandé de lui faire rapport sur les besoins spécifiques des femmes et des filles qui tombent enceintes à la suite de violences sexuelles commises en période de conflit et des enfants nés de tels actes, ainsi que sur les risques et préjudices connexes, distincts et parfois mortels auxquels ces personnes sont exposées dans les situations de conflit. Ces préjudices comprennent les lésions corporelles, les dommages psychologiques, la marginalisation socio-économique, l’apatridie, la discrimination, la stigmatisation et les obstacles juridiques, qui entravent tous la réalisation des droits des femmes et des enfants et sont liés au déclenchement ou à l’escalade des conflits. Le Conseil a également exhorté les États à reconnaître, dans leur législation nationale, les droits de toutes les personnes victimes de violences sexuelles liées à un conflit, qui doivent être les mêmes que pour tous, s’agissant notamment des victimes elles-mêmes et des enfants nés d’un viol, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les corps des femmes et des filles sont depuis longtemps un enjeu des conflits, qui privent celles-ci de leur autonomie corporelle. Il a pourtant fallu attendre les années 1990 pour que la question du sort des victimes qui tombent enceintes et des enfants nés d’un viol se voie accorder une place centrale dans le débat public. Au Libéria, en Ouganda, au Rwanda, en Sierra Leone, en ex-Yougoslavie et ailleurs, les parties à un conflit armé ont commis des violences sexuelles dans le cadre de génocides, de « nettoyages ethniques », de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Les groupes et forces armés ont utilisé le viol comme tactique de gue rre pour déplacer et déshumaniser des communautés, et féconder de force des femmes et des filles. Les tenants de ces stratégies, qui sont alimentées par une inégalité entre les sexes bien ancrée dans des sociétés majoritairement patriarcales, considèrent les enfants nés d’un viol lié à un conflit comme la prochaine génération d’un mouvement politique, ethnique ou religieux armé. En conséquence, les victimes de violences sexuelles et les enfants nés d’un viol sont souvent perçus comme étant affiliés aux parties au conflit, ce qui entraîne leur stigmatisation et, dans certains cas, des abus, des infanticides, des abandons ou d’autres violations graves. Tragiquement, ces tendances continuent d’être observées dans des situations de conflit, comme en Iraq, au Myanmar, au Nigéria, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Soudan du Sud et en Syrie. Dans certains cas, les victimes de violences sexuelles, qui peuvent être elles-mêmes des enfants, et les enfants nés d’un viol sont exposés aux enlèvements, au recrutement et à l’utilisation par des groupes et des forces armés, ainsi qu’à la traite et à l’exploitation sexuelle liées au conflit. Si rien n’est fait, les effets sexospécifiques de la violence et de la marginalisation s’aggravent avec le temps. Ces problèmes persistants aggravent les griefs transgénérationnels et sapent la cohésion sociale, et peuvent ainsi déstabiliser des processus de paix et de développement et engendrer de nouveaux cycles de violence et de vengeance.

Le présent rapport se concentre sur l’histoire récente, à partir des années 1990, et s’appuie sur les rapports sur les violences sexuelles liées aux conflits que je présente chaque année au Conseil de sécurité depuis 2009, qui ont constamment mis en évidence des schémas et des tendances concernant les enfants nés d’un viol commis dans le cadre d’un conflit. On y trouvera des informations sur des problèmes complexes en matière de paix, de sécurité, de droits humains, ou ayant trait à la situation socio-économique et humanitaire, qui ont conséquences sur les victimes de violences sexuelles liées à un conflit et les enfants qui en sont issus. Conformément à la résolution 2467 (2019), ce rapport a été préparé par ma Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, en coordination avec ma Représentante spéciale pour la question des enfants en temps de conflit armé et d’autres entités compétentes des Nations Unies. En juillet 2018 et février 2020, ma Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit a conclu des cadres de coopération avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant, respectivement. Cette collaboration a abouti à une déclaration conjointe des deux comités, publiée le 19 novembre 2021, décrivant les obligations des États en vertu des deux conventions en ce qui concerne les femmes et les filles qui tombent enceintes à la suite d’un viol commis en période de conflit et les enfants nés d’un tel viol, qui a éclairé l’analyse et les recommandations contenues dans le présent rapport. Vingt-quatre entités des Nations Unies présentes sur le terrain ont répondu à un questionnaire pour la collecte d’informations qualitatives et quantitatives, en consultation avec des autorités nationales, la société civile locale, des réseaux de victimes de violences sexuelles et des organisations internationa les œuvrant à la prévention et à l’élimination des violences fondées sur le genre et à la protection de l’enfance. Le présent rapport décrit les interventions des Nations Unies dans ce domaine, en vue de renforcer les stratégies opérationnelles et programmatiques d’aide à ces victimes souvent invisibles.

Comme dans mes rapports annuels, les violences sexuelles liées aux conflits s’entendent, aux fins du présent rapport, comme des actes de violence sexuelle directement ou indirectement liés à un conflit, y compris le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, perpétrés à l’encontre de femmes, d’hommes, de filles ou de garçons. Ce lien peut tenir à plusieurs éléments : le profil de l’auteur, qui est souvent rattaché à un groupe armé, étatique ou non, entités et réseaux terroristes compris ; le profil de la victime, qui souvent appartient ou est soupçonnée d’appartenir à une minorité politique, ethnique ou religieuse persécutée, ou est prise pour cible en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, réelle ou supposée ; l’existence d’un climat d’impunité, qui est généralement associé à l’effondrement de l’État ; la présence de phénomènes transfrontaliers (déplacement, traite) ; la violation de dispositions d’un accord de cessez-le-feu. Le terme renvoie également à la traite des personnes à des fins de violences ou d’exploitation sexuelles lorsqu’elle s’inscrit dans des situations de conflit.