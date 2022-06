Face à une augmentation de nombre de morts, l'UE a gagné une impitoyable lutte contre les migrants et les demandeurs d'asile

Cette année n'a pas été facile pour les personnes en déplacement depuis la rive sud de la Méditerranée. La pandémie a persisté, les niveaux de déplacement forcé ont augmenté, les problèmes structurels de la politique européenne d'immigration ont perduré, avec de nouvelles propositions inquiétantes et des crises supplémentaires, et les gouvernements européens ont continué à violer les droits humains des migrants, à commencer par leur droit de demander l'asile.

La conséquence première et directe des politiques européennes d'immigration, principalement les refoulements et le manque de routes régulières, accessibles et sûres pour entrer en Europe, a été l'augmentation du nombre de morts aux frontières européennes. Les demandeurs d'asile et les migrants qui ont tenté d'accéder à l'UE l'année dernière en quête de sécurité et de dignité ont lutté pour simplement survivre.

En février, 12 personnes ont été retrouvées mortes de froid à la frontière turque, victimes des refoulements illégaux de la Grèce et des jeux politiques inhumains de l'Europe qui piègent les migrants dans des no man's lands négligés.

En 2021, le nombre de migrants a connu une augmentation notable, tant ceux qui sont arrivés en Europe par voie terrestre ou maritime que ceux qui n'ont pas pu. Le nombre officiel d'arrivées par mer et par terre dans les États de la ligne de front est de 123 318 personnes. Dans le même temps, les personnes disparues lors de cette tentative sont au nombre de 3 231, soit le double de l'année précédente. En 2022, jusqu'au 12 juin, le nombre de personnes atteignant l'Europe est de 41 140, mais environ 742 personnes sont déjà mortes ou disparues, en seulement 6 mois, en essayant d'atteindre l'Union européenne.

La négligence des institutions européennes en matière de protection de la vie et de la mort des migrants est évidente lorsqu'on observe les nombreuses politiques mises en œuvre tout au long de l'année dernière par les États membres de l'UE, qui brutalisent et discriminent les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés.

Le Royaume-Uni a intensifié sa longue liste de mesures draconiennes et inhumaines visant à limiter la traversée des petits bateaux dans la Manche, notamment avec le récent accord conclu en avril 2022 avec le gouvernement du Rwanda pour transférer les demandeurs d'asile arrivant au Royaume-Uni et y "externaliser" l'asile.

La volonté et les efforts d'externalisation de la responsabilité en matière d'asile ont connu une évolution inquiétante l'année dernière, la Commission européenne elle-même proposant en février un accord de statut au Sénégal, pour déployer des équipes de corps permanents et des équipements techniques de Frontex, sur la base de la fausse prémisse de la lutte contre la contrebande, mais en réalité comme une nouvelle stratégie plus stricte de confinement de la migration.

Ces propositions d'externalisation stimulent une impitoyable course vers le bas entre les gouvernements en Europe, où le succès est mesuré par la réduction des arrivées plutôt que par le niveau d'intégration et le bien-être physique et mental des réfugiés au sein de la société d'accueil, qui, au contraire, sont de plus en plus méprisés, quand ils ne sont pas ouvertement restreints.

Le Danemark a de plus en plus durci ses politiques d'immigration et dispose aujourd'hui de certaines des règles les plus restrictives d'Europe, visant à avoir "zéro demande d'asile". En septembre, par exemple, le gouvernement danois a proposé d'obliger les femmes réfugiées à travailler au moins 37 heures par semaine pour continuer à bénéficier des allocations sociales, répandant ainsi des idées erronées et discriminatoires sur les réfugiés et transformant les droits en privilèges qu'il faut gagner et mériter.

En fait, il ne s'agit pas d'une question de ressources des gouvernements européens, mais de récits et de priorités. En décembre, au milieu de l'hiver, la France, les Pays-Bas et la Belgique ont à nouveau fait dormir les demandeurs d'asile dans la rue, sans que cela ne soit dû à des urgences imprévisibles ou à des arrivées massives, mais clairement à des problèmes structurels qui reviennent chaque année.

Pendant ce temps, un nombre croissant de pays de l'UE traitent les migrants comme des criminels et des cobayes pour tester de nouvelles technologies de contrôle et de surveillance invasives qui exigent de plus en plus de leur vie et de leur corps. En octobre, le Parlement suisse a accepté d'autoriser le Secrétariat d'État aux migrations à fouiller dans les téléphones portables des demandeurs d'asile sans leur consentement et sans qu'ils soient soupçonnés d'avoir fait une fausse déclaration, comme c'est déjà le cas en Allemagne, au Danemark et en Norvège.

Les demandeurs d'asile en Europe ont été confrontés à deux autres situations critiques cette année et l'année dernière : la crise frontalière biélorusse et la guerre russo-ukrainienne.

L'impasse politique entre la Pologne, le Bélarus, la Lituanie et l'UE elle-même a piégé les migrants au milieu de frontières impénétrables et meurtrières pendant des mois, les traitant comme de simples otages géopolitiques, en particulier le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Cette situation est également due à l'état d'urgence illégitime imposé par la Pologne, qui empêche les acteurs humanitaires de venir en aide aux personnes dans le besoin dans cette zone.

En fin de compte, la crise des réfugiés ukrainiens a particulièrement mis en lumière une politique européenne raciste profondément enracinée qui exclut et discrimine les ethnies non-européennes, même en pleine guerre. À titre d'exemple flagrant, jusqu'au 17 avril, au moins 45 migrants noirs et bruns sont restés bloqués dans le centre de détention pour immigrés de Zhuravychi en Ukraine, au milieu d'une zone de guerre, uniquement en raison de leur statut de migrants irréguliers.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, une boussole éthique et politique différente s'est mise en marche à l'égard des milliers d'Ukrainiens fuyant leur foyer, même dans les États dirigés par des gouvernements nationalistes historiquement réticents à accueillir des réfugiés. L'exemption par le Danemark des réfugiés ukrainiens de la controversée "loi des bijoux", toujours appliquée aux demandeurs d'asile du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, mais aussi l'ouverture de nouvelles cliniques médicales pour soigner les migrants ukrainiens uniquement sont deux exemples flagrants de ce double standard.

À travers l'Europe, la guerre en Ukraine a même aggravé la discrimination systématique dont sont victimes les demandeurs d'asile non ukrainiens, notamment à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, où le climat s'apparente à un "apartheid migratoire".

Pour commémorer la Journée mondiale des réfugiés de cette année, l'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme souhaite rappeler que, si la Commission européenne se tient légitimement aux côtés des réfugiés ukrainiens, tous les autres réfugiés sont toujours en mouvement, s'attardant dans les limbes d'une cruauté, d'une déréliction et d'une invisibilité croissantes. Ils sont régulièrement maltraités par les forces de l'ordre, soumis à des actes d'intimidation et de violence nue, physiquement repoussés des territoires nationaux et empêchés de demander une protection internationale, la plupart du temps en toute impunité.

"En cette Journée mondiale des réfugiés, je tiens à souligner qu'il n'existe pas de demandeur d'asile irrégulier. Les irréguliers ne sont que les voies d'accès dont dispose l'Europe pour faire arriver les demandeurs d'asile", a déclaré Michela Pugliese, chercheuse en matière de migration et d'asile pour Euro-Med Monitor. Ils devraient également toujours prendre en considération les libres choix des personnes sur leur propre vie, à commencer par l'endroit où aller pour demander l'asile et s'installer, au lieu de se concentrer uniquement sur la fermeture de leurs frontières et le durcissement des règles d'immigration, qui sont des mesures inefficaces au sens propre pour tous."