Examen de la phase 2022-2025 du Mécanisme multidonateurs flexible de la FAO lors de sa réunion annuelle

e Mécanisme suscite un intérêt croissant, comme le montre l’adhésion récente de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie

Rome – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les partenaires fournisseurs de ressources ont examiné aujourd’hui la prochaine phase du Mécanisme multidonateurs flexible, un dispositif de plus en plus performant qui permet à l’organisme des Nations Unies d’affecter rapidement des ressources là où elles sont le plus nécessaires au moment le plus opportun.

La souplesse du Mécanisme aide la FAO à éliminer la faim dans le monde et à atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD) des Nations Unies. La pandémie de covid‑19 a rendu manifeste l’importance cruciale de cette flexibilité, étant donné que la FAO a pu déployer les solutions technologiques nécessaires pour remplacer les réunions physiques et allouer rapidement des ressources aux domaines les plus cruciaux.

Le Mécanisme, dont le budget vient s’ajouter aux financements classiques de la FAO, a triplé de volume depuis sa création en 2010, aidant au passage des centaines de milliers de personnes dans plus de 70 pays de cinq régions du monde. À ce jour, il a reçu plus de 135 millions d’USD de contributions volontaires, dont plus de 65 millions attribués à la phase 2018-2021 (20 millions environ pour la seule année 2020). Cent millions d’USD de contributions sont attendus pour la phase 2022-2025.

Le Mécanisme a pour partenaires fournisseurs de ressources l’Australie, la Belgique, la France, l’Italie, l’Irlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. La Nouvelle-Zélande et l’Australie sont les membres les plus récents.

«La hausse constante du nombre de partenaires fournisseurs de ressources est la preuve que ce Mécanisme est un dispositif dynamique, efficace, en plein essor et capable de déboucher sur des résultats tangibles», a indiqué le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, lors du discours qui a donné le coup d’envoi du dialogue stratégique annuel des partenaires, tenu à Rome.

Des résultats concrets

Au début du mois, le Mécanisme multidonateurs flexible a organisé sa toute première visite de terrain numérique, qui a permis aux partenaires fournisseurs de ressources de constater par eux-mêmes, en ligne, les effets de leurs investissements au Niger, au Kenya, en Tanzanie et au Guyana.

La visite a porté sur trois des sous-programmes du Mécanisme, en cours d’exécution:

Au cours du dialogue stratégique, la Directrice générale adjointe de la FAO, Mme Beth Bechdol, a remercié les partenaires fournisseurs de ressources du Mécanisme de leur générosité et s’est félicitée du travail qui a été accompli ces dix dernières années.

«Le Mécanisme multidonateurs flexible occupe une place stratégique qui lui permet de soutenir des priorités sous-financées, naissantes et de premier plan – et nous pouvons faire fond des résultats obtenus pour amplifier ses effets», a-t-elle expliqué.

Contacts

Nicholas Rigillo

FAO Actualités et Médias (Rome)

Nicholas.Rigillo@fao.org

FAO Actualités et Médias

(+39) 06 570 53625

FAO-Newsroom@fao.org